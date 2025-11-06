Guterres, ante el inicio de la cumbre del clima de Brasil: "Seguir invirtiendo en combustibles fósiles es miope y autodestructivo"

El próximo lunes, Brasil se convertirá en el epicentro de un debate que podría marcar el futuro del planeta. Por eso mismo, en vísperas del inicio de la cumbre del clima de Belém (COP30), el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha comparecido ante la reunión de líderes globales para recordar la importancia de lo que se decidirá en este encuentro. "No podemos permitirnos más greenwashing ni más jugarretas legales. Necesitamos acordar una hoja de ruta para recortar de forma real y rápida las emisiones. Cada ciudad, cada región, cada industria, cada institución financiera y cada compañía debe jugar su rol en esto", ha afirmado ante decenas de jefes de estado y ministros de todo el mundo. "La historia recordará lo que decidimos aquí. Esta es la cumbre de la verdad", ha destacado.

Guterres ha arranca su discurso recordando que, después de décadas de negaciones y decenas de acuerdos de buenas intenciones, los gobiernos del mundo aún no han logrado establecer medidas claras para frenar el avance del cambio climático. "La ciencia ahora nos dice que ya hemos sobrepasado de forma temporal el umbral de los 1,5 grados de calentamiento global. Desde ahora hasta como mínimo la próxima década, vivir por encima de este umbral será inevitable. El tema ahora es qué podemos hacer para que esto no se convierta en la nueva norma", ha afirmado Guterres, quien también ha recordado que el avance del calentamiento global "podría llevar a los ecosistemas a puntos de inflexión catastróficos e irreversibles, exponer a miles de millones de personas a condiciones inhabitables y agravar las amenazas a la paz y la seguridad". Sobre todo en países del sur global que apenas han contribuido a alimentar el problema pero que, aún así, están sufriendo las consecuencias más graves.

Reacción rápida

Pero, por suerte, el futuro aún no está escrito. Y la ciencia nos recuerda que aún tenemos margen para actuar. "Si reaccionamos ahora y ponemos en marcha medidas rápidas y a gran escala podemos hacer que este aumento de las temperaturas sea algo puntual y devolver el planeta por debajo del umbral seguro antes de que acabe el siglo", ha destacado. Para ello, Guterres ha recordado que se necesita "alcanzar el pico de emisiones de forma inmediata, aplicar recortes esta década, acelerar el abandono de los combustibles fósiles, minimizar las emisiones de metano y otros contaminantes y salvaguardar la salud de los grandes sumideros naturales de carbono como los océanos y los bosques".

La clave, ha afirmado, es la revolución energética. "La energía solar y eólica son ahora las fuentes de energía más baratas y las de mayor crecimiento en la historia. Invertir en combustibles fósiles no solo es miope, sino autodestructivo".

Respetar los acuerdos

Guterres también ha pedido a los países ricos cumplir con su responsabilidad financiera y moral en la lucha climática y respetar los acuerdos pactados en cumbres anteriores, como la promesa de movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta alcanzar 1,3 billones en 2035 para apoyar a las naciones en desarrollo a hacer frente a la crisis climática. En este sentido, el secretario de Naciones Unidas ha recordado que la justicia climática exige movilizar recursos para adaptación, pérdidas y daños en todas las regiones del planeta y no solo en aquellas que se lo puedan permitir.

Según Guterres, lo que se necesita ahora es "coraje político". "No faltan los medios, falta voluntad política", ha afirmado ante la reunión global de líderes, en la que ha reprochado de forma directa a los jefes de estado del mundo que "son muchas las promesas que se están encallando" y "muchos los gobiernos que siguen plegándose a los intereses de la industria de los combustibles fósiles". "Por eso mismo debemos convertir la cumbre de Belém en un punto de inflexión. Pongámonos del lado de la cienica, de la justicia, de las futuras generaciones. Escojamos apostar por la solidaridad global y hacerlo ya", ha destacado durante la apertura del plenario.