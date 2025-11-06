El experto en nutrición y deporte Francis Holway desmonta mitos: por qué pasar hambre dispara el comer en exceso

Comer saludable en la era de los ultraprocesados y de la sobreinformación se esgrime como uno de los mayores retos para la población. Los falsos mitos que abundan en redes sociales y la accesibilidad a los alimentos hiperpalatables han provocado que cada vez sea más complicado escoger bien.

El nutricionista Francis Holway, especialista en deportistas, da las claves para comer bien sin caer en todas estas trampas. Defiende que no es solo "un tema de macronutrientes", como suele centrarse en redes, también de un sistema que se adapte a tu estilo de vida. "Yo elijo culturalmente una alimentación más estilo mediterránea con un agregado, un plus de proteína por la cantidad de actividad física que hago", ha explicado en el pódcast 'La Fórmula'.

"Yo me siento cómodo con cuatro comidas al día, cada cuatro horas aproximadamente. Si estamos libres a elegir lo que queramos comer, la calidad de la comida hace que comas la cantidad adecuada y no te incentiva a comer en exceso", ha explicado. El experto reconoce "que me dejo ocasiones especiales" para disfrutar "de un asado, una pizza o un helado". Si hago 28 comidas por semana, "5 pueden ser diferentes, que no libres".

Además de nuestros propios gustos, el ambiente es otro elemento esencial. "Lo que nos rodea nos induce a cierto tipo de alimentaciones o a comer, más allá de la voluntad propia", afirma. "Si uno está rodeado de comidas hiperpalatables, hipercalóricas y porciones cada vez más grandes, uno termina comiendo en exceso", añade.

Las claves para la saciedad

Las comidas "en su estado natural con mucha agua y fibra". Holway se refiere a la "fruta y verdura" y a los hidratos de carbono "que generan mucho volumen y saciedad". Recomienda acompañarlo con "carnes, algunos lácteos y nueces. Vamos a comer la cantidad necesaria y lograr la saciedad".

También es importante incluir los tres macronutrientes. "Hidratos de carbono para mantener la glucosa en sangre estable, un poco de grasas y también proteínas", asegura. "Entonces todo eso genera un estado de saciedad adecuado"

El experto reconoce que a veces la gente no come saludable y baja de peso y mejora los índices de colesterol y glucemia y se piensa que seguir comiendo ultraprocesados. Algunos "creen que con la carne tienen todos los nutrientes sabidos y por haber en la naturaleza, que no necesitan frutas y verduras, que las verduras interfieren con la absorción de vitaminas, minerales, que las frutas te dan diabetes..."

"Si comes una dieta con déficit de calorías o con balance de calorías, pero a partir de comida chatarra, no vas a lograr la saciedad por lo general. Te vas a quedar con hambre, vas a querer el postre, a pesar de que comiste lo necesario y te va llevar a comer en exceso", sentencia. Son "beneficios por omisión", pero el experto recuerda que la mejor dieta es "dejar de comer boludeces".