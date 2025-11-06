Las familias de la escuela de educación especial de Blanes reclaman cámaras de videovigilancia en las zonas comunes

La AFA de la escuela de educación especial Ventijol de Blanes exige a la dirección del centro que instale cámaras de videovigilancia en las zonas comunes, así como también que les informe “detalladamente” de los protocolos de contención que utilizan y de los criterios con los que se aplican, además de una mayor transparencia en la investigación. Así lo han hecho saber las familias a través de un comunicado difundido esta mañana, después de reunirse ayer con la dirección del centro.

Ante la gravedad de los hechos presuntamente ocurridos, las familias lamentan “la opacidad” con la que actuaron “inicialmente” tanto la dirección del centro como el Departamento de Educación, desde donde nadie les avisó de que se había abierto una investigación por presuntos malos tratos a alumnos con autismo. Un hecho que les ha generado una “profunda estupefacción y una intensa preocupación”.

También reclaman que, “si bien entendemos la necesidad de respetar la presunción de inocencia que debe amparar a cualquier persona acusada, la sola existencia de los indicios descritos en las informaciones que han aparecido últimamente en diversos medios de comunicación motiva la exigencia de implementar con la máxima celeridad todas las medidas que puedan mitigar cualquiera de los riesgos identificados”. En este sentido, instan a las administraciones competentes a poner en marcha “inmediatamente” todas las acciones necesarias para “aclarar completamente los hechos y evitar que, en caso de que se demuestren, no vuelvan a suceder nunca más”.

Confianza en los docentes

Aun así, las familias quieren reafirmar su confianza en la “profesionalidad, entrega y buen hacer de la gran mayoría de las docentes y educadoras del centro, con las cuales queremos continuar manteniendo la misma relación de confianza que hemos mantenido hasta ahora”.

También quieren agradecer la “buena disposición” de la dirección del centro a la hora de atender sus demandas, así como el hecho de que se sumaran a sus peticiones de mejora de las instalaciones y del material del centro. “Unas instalaciones y material que se han demostrado completamente obsoletos y necesitados de una urgente mejora que pueda garantizar la seguridad de sus alumnos”, reclaman.