Los expertos reclaman mayor visibilidad de la infancia como víctimas de la violencia machista

Juristas, psicólogos y responsables de políticas públicas han reclamado en el Foro contra las Violencias de género, que se celebra en Barcelona, más derechos, visibilidad y reconocimiento para los niños y niñas como víctimas de la violencia machista.

Este encuentro anual, impulsado por la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, aborda este 2025 las violencias "silenciadas" contra la infancia, un colectivo especialmente "indefenso" pese a la normativa puesta en marcha contra la violencia vicaria en los últimos años.

La psicóloga y experta en políticas públicas Laia Rosich ha lamentado que siga presente la "falta de perspectiva de género" entre muchos profesionales, así como que exista una creciente corriente de ultraderecha "negacionista de la violencia de género", si bien ha querido poner en valor que tanto en Catalunya como en el conjunto de España se hayan llevado a cabo y sigan proponiéndose mejoras legislativas.

Normativas como el código civil catalán que introdujo cambios sobre los derechos de recuperación psicológica de los niños, aunque no hayan dado el visto bueno ambos progenitores, o la revisión de la ley de protección de la infancia LOPIVI.

Si bien, Rosich ha dicho que conviene ser "realistas" y apuntar las "dificultades" en la práctica para que se apliquen nuevos preceptos, como la suspensión de visitas o de guarda cuando hay indicios de violencia y así lo reclame el interés del menor.

"Existe una desconexión enorme entre las normativas de protección a la infancia y la aplicación real en los juzgados", ha defendido en la misma línea Nani Beltrán, abogada de familia y violencias machistas y de Dones Juristes.

Beltrán ha señalado que los datos de visitas y guardas suspendidas cuando media riesgo de violencia machista son "irrisorios", lo que demuestra "el trabajo pendiente por hacer".

"Se sigue primando al 'pater familias' por encima de los derechos del niño", ha lamentado la jurista, quien ha apuntado la necesidad de mayor especialización para todos los actores jurídicos, de jueces y fiscales a abogados del turno de oficio.

Por su parte, la experta del Grupo Antígona de la UAB Patricia Gonzalez ha llamado la atención sobre la necesidad de ampliar la mirada de la violencia machista más allá de los casos en los que se da violencia contra la progenitora y considerar otras múltiples casuísticas como las agresiones sexuales en los centros educativos.

La consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, entre otras autoridades, ha abierto el foro con una intervención en la que también ha lamentado toda la violencia machista que se ciñe sobre los niños y, especialmente, las niñas, desde los entornos violentos a la presión estética o la falta de consentimiento y disfrute de las primeras relaciones sexuales.