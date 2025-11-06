El episodio de lluvia deja más de 40 litros en puntos de Girona y obliga a los Bomberos a realizar salidas por incidentes

El episodio de fuertes lluvias ya ha dejado registros destacados en las comarcas gerundenses. Hasta las 12 del mediodía, se han superado los 42 litros por metro cuadrado en varios puntos, como Girona (40 litros), Santa Coloma de Farners (39,9 l/m²), Navata (39,8), Anglès (41,6 l/m²) o Ulldeter (28,9 l/m²), según el Meteocat. El organismo meteorológico destaca que, en las comarcas de Girona, se han registrado 37,2 litros de lluvia en La Bisbal d’Empordà, de los cuales 19,7 litros han caído en solo 10 minutos.

Las precipitaciones han provocado algunas afectaciones. Los Bomberos de la Generalitat han realizado 60 salidas —hasta las 12 del mediodía—, mayoritariamente por la caída de ramas, árboles y otros elementos en la vía pública y también por inundaciones de bajos y algunas calles. En la comarca de La Selva, por ejemplo, han hecho 20 salidas, y en la ciudad de Girona, 13.

Hay, sin embargo, casos que no han requerido la intervención de los Bomberos, como en Maçanet de la Selva, por ejemplo, donde la alcaldesa Natàlia Figueras informa a través de las redes sociales que ha llovido mucho y eso ha causado algunas inundaciones en calles y algunos bajos. En el ayuntamiento, por ejemplo, se les ha inundado la parte baja del Área de la Brigada, un tema que también se hace extensivo a la escuela Sant Jordi, la Guardería y el Pabellón. También ha provocado que tramos de calles dañadas se hundan. Por todo ello, la Brigada y la Policía Local —junto con el Ayuntamiento— trabajan para minimizar los efectos, informa la alcaldesa.

También ha habido afectaciones en Sant Hilari Sacalm, donde se han inundado calles del pueblo, algunos bajos y ha habido algún desprendimiento, entre otros.

Un desprendimiento en Sant Hilari Sacalm / Bombers de la Generalitat

Desde Figueres, el ayuntamiento informa que, a raíz de la acumulación de agua, se ha cerrado el paso del Rec Susanna, ubicado en la zona de Vilatenim. También se ha cortado la carretera de Borrassà, según informa Protección Civil de Vilafant, tal como recoge el Empordà. A la vez, en el núcleo de Vilafant, el tramo comprendido entre la piscina y el Ayuntamiento está cerrado al tráfico.

Ante la crecida del río Llobregat de la Jonquera y la alerta por fuertes lluvias, el ayuntamiento informa que se han tomado medidas preventivas cerrando los accesos a la ribera.

El 112 ha recibido 755 llamadas, 216 entre las 0 y las 10 de la mañana, por 596 incidentes relacionados con las lluvias. De estas, 25 proceden de la comarca de La Selva.

Una calle de Maçanet hundida debido a la lluvia / Natàlia Figueras

En puntos del Pirineo, la precipitación ha sido en forma de nieve. Por ejemplo, en Vallter o en otros puntos, como en el refugio de Malniu, en Meranges.

Estos chaparrones intensos también han traído fuertes rachas de viento, que en algunos puntos han llegado a ser muy intensas, según el Meteocat.

Portbou y La Tossa d’Alp encabezan el podio de las rachas más elevadas, con 82 km/h. Les siguen Navata (66 km/h), Banyoles (63 km/h) y Santa Coloma de Farners (51 km/h).

La previsión

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el sistema frontal cruzará el país hasta la tarde de este jueves. Las intensidades más fuertes, que pueden llegar a ser torrenciales, afectarán sobre todo el litoral y el prelitoral, aunque no se prevé que las tormentas queden estacionarias. El SMC alerta de que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Las lluvias podrán ir acompañadas de granizo, piedra y rachas de viento fuerte. Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del Plan INUNCAT por riesgo de inundaciones y pide precaución.