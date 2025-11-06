Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta naranja

Alerta por lluvias torrenciales en Barcelona y resto Catalunya, en directo: última hora de Protecció Civil, Meteocat y plan Inuncat

Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral

Protección Civil alerta de "lluvias intensas y torrenciales" toda la costa catalana a partir de esta madrugada

Consulta el radar de lluvias en Barcelona y resto de Catalunya, en tiempo real

El paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejarn este jueves una jornada con inestabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones, ocasionalmente fuertes, y rachas muy fuertes de viento en Galicia, cordillera cántabra, noreste, este y sureste peninsular, y un descenso de temperaturas máximas.

En Catalunya, se confirma un episodio de fuertes precipitaciones con tormentas este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidido la reunión del comité técnico del plan INUNCAT, que está activado en fase de alerta.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo y las fuertes lluvias previstas.

