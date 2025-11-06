Alerta por lluvias torrenciales en Barcelona y resto Catalunya, en directo: última hora de Protecció Civil, Meteocat y plan Inuncat

El paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejarn este jueves una jornada con inestabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones, ocasionalmente fuertes, y rachas muy fuertes de viento en Galicia, cordillera cántabra, noreste, este y sureste peninsular, y un descenso de temperaturas máximas.

En Catalunya, se confirma un episodio de fuertes precipitaciones con tormentas este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidido la reunión del comité técnico del plan INUNCAT, que está activado en fase de alerta.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo y las fuertes lluvias previstas.

Los Bomberos atienden 21 avisos por el temporal de lluvia, concentrados en Tarragona y Lleida Los Bomberos de la Generalitat han atendido a 21 avisos por el temporal de lluvia hasta las 7.00 horas. Estos avisos se han concentrado en las comarcas del sur y de Ponent. En concreto, 12 en la región de Terres de l'Ebre, de los cuales siete en Móra d'Ebre; y nueve en la región de Lleida, de los cuales seis en Lleida. La mayoría de las alertas fueron por inundaciones de bajos. Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 117 llamadas que han generado 113 expedientes. Por comarcas, el 34,62% provienen del Barcelonès, el 13,46% del Vallès Occidental y el 9,62% del Baix Llobregat. Por municipios, destaca Barcelona (29).

Normalidad en la red de transporte público del área de Barcelona La red de transporte público del área integrada de Barcelona funciona con normalidad, según informa T-Mobilitat .

Proteccio Civil habla de "lluvias intensas de madrugada , pero sin incidencias graves" Imma Solé, subdirectora de Proteccuió Civil asegura en declaracines a TV3 que durante la noche "ha habido lluvias intensas, pero sin incidencias graves". La situación del transporte colectivo es a estas horas "normal".

El teléfono 112 recibe un centenar de llamadas por el temporal de lluvia, la mayoría del Barcelonès El teléfono 112 ha recibido un centenar de llamadas por el temporal de lluvia previsto para esta noche y madrugada y hasta el mediodía de mañana. Las llamadas han generado 98 expedientes y la mayoría de llamadas se han generado desde el Barcelonès. Por demarcación, la de Barcelona es la que ha generado mayor actividad, seguida de la de Tarragona y de la de Girona. Por comarcas, de la del Barcelonès han salido el 32,97%, del Vallès Occidental el 14,29% y de la Selva el 9,89%. Las ciudades con más llamadas fueron Barcelona, con 24, seguida de Tortosa, con 5.

La Universitat Pompeu Fabra limita actividad este jueves La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha anunciado que suspende las clases hasta la una de la tarde, aunque estará abierta con servicios mínimos. Por la mañana, también pide que se haga teletrabajo.

La UB, UAB y UdG suspenden actividad el jueves La Universitat de Barcelona (UB) y la UAB han anunciado que suspenden la actividad académica para el jueves y ha recomendado hacer teletrabajo a su personal "siempre que sea posible". La misma dd isión ha tomado la Universitat de Girona.

Frente que barrerá todo el litoral El frente pasará desde las Terres de l'Ebre hasta Girona en diagonal e irá atravesando todo el territorio en menos de 24 horas , entre esta madrugada y jueves. Aunque se prevé que las lluvias pasen deprisa, en algún punto pueden acumularse más de 50 l/m².

Afectaciones previstas en Girona Durante toda la mañana se esperan intensas lluvias en toda la provincia de Girona donde pueden caer hasta 40 l/m² en 30 minutos. El aviso estará activo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por la tarde, se espera que la intensidad se reduzca. A partir de las 6 de la tarde, se prevé que las precipitaciones paren.

Alerta a los móviles La Generalitat ha enviado una alerta a los móviles de la mayoría de comarcas de Catalunay alertando del riesgo de precipitaciones intensas. El anuncio ha llegado sobre las 21.37, algo más tarde de lo anunciado por la consellera de Interior, Núria Parlon. El mensaje insta a "extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de rieras y barrancos y consultar la información meteorológica y de tráfico antes de desplazarse".