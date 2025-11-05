Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por lluvias

La UAB suspende las clases este miércoles por la alerta de lluvias y recomienda el teletrabajo

Protección Civil pide evitar los desplazamientos innecesarios ante las fuertes precipitaciones previstas en el litoral y prelitoral catalán

Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya

Clases de la Universidad vacia

Clases de la Universidad vacia / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este miércoles, 6 de noviembre, ante la alerta de lluvias torrenciales emitida por Protección Civil de la Generalitat. La medida afecta a todos los centros del campus de Bellaterra y se mantendrá durante toda la jornada, según ha informado la propia institución.

La universidad ha pedido además al personal docente y administrativo que trabaje a distancia siempre que sea posible, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios en una jornada que se prevé marcada por las fuertes precipitaciones en el litoral y prelitoral catalán.

La UAB ha instado a su comunidad universitaria a seguir la información meteorológica y de tráfico actualizada, así como las recomendaciones de autoprotección difundidas por Protecció Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  3. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  4. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
  5. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  6. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  7. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
  8. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

El Meteocat espera lluvias fuertes de madrugada en Barcelona y Tarragona y vientos de hasta 60 km/h

El Meteocat espera lluvias fuertes de madrugada en Barcelona y Tarragona y vientos de hasta 60 km/h

La UAB suspende las clases este miércoles por la alerta de lluvias y recomienda el teletrabajo

La UAB suspende las clases este miércoles por la alerta de lluvias y recomienda el teletrabajo

Sorteo Bonoloto del miércoles 5 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 5 de noviembre de 2025

Protección Civil alerta de "lluvias intensas y torrenciales" en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada

Protección Civil alerta de "lluvias intensas y torrenciales" en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada

Bodegas Torres reduce un 40% sus emisiones al exportar en tren sus vinos a Alemania y Países Bajos

Bodegas Torres reduce un 40% sus emisiones al exportar en tren sus vinos a Alemania y Países Bajos

El primer mapa del cerebro en formación, un paso para entender las afecciones neurológicas

El primer mapa del cerebro en formación, un paso para entender las afecciones neurológicas

Este es mi truco favorito como psicólogo para dejar de complacer a todo el mundo y empezar a vivir en paz

Este es mi truco favorito como psicólogo para dejar de complacer a todo el mundo y empezar a vivir en paz

El lobo se reproduce en Catalunya un siglo después: una loba del Empordà da a luz a tres crías

El lobo se reproduce en Catalunya un siglo después: una loba del Empordà da a luz a tres crías