La UAB suspende las clases este miércoles por la alerta de lluvias y recomienda el teletrabajo

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este miércoles, 6 de noviembre, ante la alerta de lluvias torrenciales emitida por Protección Civil de la Generalitat. La medida afecta a todos los centros del campus de Bellaterra y se mantendrá durante toda la jornada, según ha informado la propia institución.

La universidad ha pedido además al personal docente y administrativo que trabaje a distancia siempre que sea posible, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios en una jornada que se prevé marcada por las fuertes precipitaciones en el litoral y prelitoral catalán.

La UAB ha instado a su comunidad universitaria a seguir la información meteorológica y de tráfico actualizada, así como las recomendaciones de autoprotección difundidas por Protecció Civil.