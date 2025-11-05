Estudio activado
Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
La Agencia de Salud Pública de Barcelona afirma que, por el momento, no se puede hablar de brote porque solo hay un caso confirmado
Tuberculosis: qué es y cuáles son los síntomas y tratamiento de esta enfermedad que se ha detectado en Catalunya
La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmado un caso de tuberculosis en un trabajador de las obras de remodelación del Camp Nou, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes de la ASPB a la agencia ACN.
Las mismas fuentes afirman que, por ahora, no se trata de un brote, ya que solo hay un caso confirmado. A raíz de este caso, se ha activado el estudio de sus contactos para descartar más infecciones.
