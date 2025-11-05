Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou

La Agencia de Salud Pública de Barcelona afirma que, por el momento, no se puede hablar de brote porque solo hay un caso confirmado

Tuberculosis: qué es y cuáles son los síntomas y tratamiento de esta enfermedad que se ha detectado en Catalunya

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou / Manu Mitru

Barcelona
La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmado un caso de tuberculosis en un trabajador de las obras de remodelación del Camp Nou, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes de la ASPB a la agencia ACN.

Las mismas fuentes afirman que, por ahora, no se trata de un brote, ya que solo hay un caso confirmado. A raíz de este caso, se ha activado el estudio de sus contactos para descartar más infecciones.

