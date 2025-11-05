Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou

La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmado un caso de tuberculosis en un trabajador de las obras de remodelación del Camp Nou, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes de la ASPB a la agencia ACN.

Las mismas fuentes afirman que, por ahora, no se trata de un brote, ya que solo hay un caso confirmado. A raíz de este caso, se ha activado el estudio de sus contactos para descartar más infecciones.