'Pon a funcionar a tus hormonas': el libro de la influencer Isabel Viña para entender la melodía de nuestro cuerpo

El cuerpo humano está en constante movimiento a través de moléculas que se transforman, se comunican y desaparecen en cuestión de segundos. Otras, como el colágeno, puede vivir semanas, pero el óxido nítrico, apenas unos instantes. En esa danza microscópica de ritmos y duraciones, el cuerpo se regula y se adapta, buscando un equilibrio tan frágil como fascinante, con una repercusión anímica y de salud en cada uno de esos bailes. De esa coreografía invisible se ocupa la endocrinología, pero pocas veces alguien la ha contado con la claridad con que lo hace Isabel Viña en su nuevo libro, 'Pon tus hormonas a funcionar' (Grijalbo).

Escrito desde el rigor científico, pero con vocación de lenguaje común, el libro propone un viaje accesible hacia el conocimiento del propio cuerpo. Viña es médica especializada en Endocrinología y Nutrición y ha sido capaz de traducir el complejo sistema hormonal en un relato inteligible, sin simplificar su profundidad. Su objetivo es divulgativo, pero también el de reconciliar al lector con su fisiología para hacerle entender que el cuerpo no es una máquina que se repara, sino una orquesta que se afina.

Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por la sangre desde una glándula hasta los tejidos donde deben actuar, "como si fueran llaves que encajan en su cerradura", explica. Cada una activa una respuesta concreta, que va desde la aceleración del metabolismo hasta la activación de genes o modular el estado anímico. No todas son iguales, porque algunas, como la insulina o la prolactina, son proteínas, mientras que otras como la adrenalina derivan de los aminoácidos. Otras, como los estrógenos o el cortisol, pertenecen a la familia de los esteroides. La diversidad no es caprichosa: es la forma en que la naturaleza dota al cuerpo de flexibilidad y precisión.

El hipotálamo; El director de orquesta

El hipotálamo, en lo profundo del cerebro, es el gran director de esa sinfonía. Recibe señales internas y externas, y decide qué hormonas deben liberarse y en qué cantidad. Desde allí, envía órdenes a la hipófisis, y esta a su vez estimula a glándulas como la tiroides, las suprarrenales o los ovarios. Todo el sistema funciona con una lógica exquisita de equilibrio y retroalimentación: cuando hay suficientes hormonas en sangre, el cuerpo lo detecta y frena la producción, como si bajara un regulador para evitar excesos.

Viña convierte esta arquitectura invisible en un relato apasionante. En lugar de hablar de “niveles hormonales”, habla de armonía; en lugar de desequilibrio, de disonancia. “El cuerpo es una orquesta y las hormonas son parte de una melodía que tiene que sonar en conjunto. Nada funciona de manera aislada", señala la divulgadora e influencer.

En un momento en que la medicina a menudo se fragmenta en especialidades y diagnósticos parciales, 'Pon tus hormonas a funcionar' propone recuperar la mirada global. La autora reivindica superar la antigua separación cartesiana entre mente y cuerpo. “Si de verdad queremos entender la salud, debemos dar un paso atrás, ganar perspectiva. El cuerpo no es una suma de partes, sino un sistema interdependiente donde todo se comunica.”

El libro no solo ofrece una explicación biológica, sino también una filosofía del bienestar. Su lectura desactiva el miedo: frente a la ansiedad con la que muchos vivimos los cambios hormonales, como la fatiga, el estrés o el envejecimiento, Viña invita a comprender antes que controlar, a observar antes que temer. Desde esa comprensión nace la posibilidad de elegir mejor: hábitos, ritmos, cuidados.

'Pon tus hormonas a funcionar' es, por tanto, mucho más que un manual de endocrinología. Es una invitación a recuperar la curiosidad científica por el propio cuerpo, a reconciliarnos con los procesos naturales que nos sostienen. Porque entender cómo funciona el cuerpo no es solo un acto de conocimiento: es también un gesto de calma, una forma de volver a habitarse con respeto y confianza.