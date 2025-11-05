La consellera Niubó asegura que el sistema lingüístico del modelo educativo de Catalunya "no está amenazado"

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha asegurado este miércoles que el sistema lingüístico del modelo educativo de Catalunya "no está amenazado". Lo ha dicho durante la sesión de control en el Parlament, a respuesta de una pregunta de la presidenta de la CUP en la Cámara, Pilar Castillejo, que le ha preguntado por la sentencia del TSJC de este pasado septiembre que anulaba parte del decreto de régimen lingüístico.

Niubó ha explicado que el Govern está preparando un recurso de casación y ha defendido el catalán como herramienta de promoción e igualdad de oportunidades: "Recurriremos y haremos todas las medidas legales de las que seamos capaces para preservar este modelo", ha sentenciado.

La consellera defiende que se está haciendo "un esfuerzo sin precedentes", para facilitar la acogida de alumnos recién llegados

En esta línea, ha afirmado que el Govern está haciendo "muchísimo" para defender el catalán y ha explicado que se está haciendo un esfuerzo "sin precedentes", en sus palabras, para facilitar la acogida de alumnos recién llegados.

Así, ha expuesto que se han incorporado "200 nuevas aulas de acogida adicionales" y también ha destacado un aumento de plazas para el estudio del C2 de catalán en docentes.

Competencias profesionales

A pregunta del grupo de ERC sobre la acreditación de competencias profesionales, ha subrayado que este proceso "no está en cuestión" y ha remarcado que permite a aquellas personas con experiencia profesional pero sin formación reglada obtener certificados de profesionalidad.

En referencia a la materia ha dicho que se ha "mejorado el ritmo de ejecución" de los fondos de la UE en este ámbito y que se está trabajando para darle continuidad.

Defensa del sistema educativo

Ante una pregunta del portavoz de Vox, Joan Garriga, sobre la "ideología de género y transexual en las aulas de primaria", Niubó ha respondido que el sistema educativo no adoctrina, sino que educa, textualmente.

También ha remarcado que "la escuela no quiere sustituir a la familia", pero que, a su parecer, debe educar para no dejar espacio a la pornografía, los estereotipos de género y las desigualdades.