Nacen tres crías de lobo entre el Empordà y la Garrotxa: es la primera reproducción en Catalunya casi 100 años después

Casi un siglo después, una manada de lobos vive en Catalunya. Tres crías nacidas en libertad en el Alt Empordà confirman la primera reproducción de la especie en territorio catalán desde la primera mitad del siglo XX. Lo que durante las dos últimas décadas habían sido solo incursiones esporádicas, la primera en el Cadí, de ejemplares procedentes de los Alpes franceses e italianos se convierte ahora en la presencia estable de una unidad familiar y no únicamente de individuos divagantes.

En los últimos años, el número de ejemplares que exploraban el monte catalán había ido en aumento. La mayoría de ellos eran machos. Pero todo cambió con la aparición de una hembra en los alrededores de la localidad de Cistella. La loba fue avistada junto con un macho en octubre de 2024. Era la primera que se veía desde 2008. Ahora, un año después, ha sucedido lo que la mayoría de expertos veían como "probable": la pareja de cánidos se ha reproducido y la hembra ha dado a luz a al menos tres cachorros.

La loba que ha dado a luz a tres crías. / Agents Rurals de la Generalitat

La nueva manada, aún poco numerosa, marca un hito ecológico y simbólico pero también cambia la situación de este carnívoro en la comunidad autónoma. El lobo ha dejado oficialmente de estar extinguido como animal reproductor en Catalunya y pasa a ser una especie en peligro de extinción. Esto significa que la Generalitat deberá redactar un plan de recuperación para la especie y, a la vez, garantizar la coexistencia de estos lobos con la ganadería extensiva de cabras y ovejas.

El grado de protección del lobo fue rebajado en Europa para permitir algunas capturas siempre y cuando la especie esté en un estado ecológico favorable. De momento, es evidente que Catalunya, con el primer caso de cría en un siglo, todavía no ha llegado a este escenario.

Gamos, corzos y jabalís

Los dos ejemplares adultos y los tres cachorros, durante los últimos meses, han pasado desapercibidos en la zona y han basado su dieta en la captura de ungulados salvajes como gamos, corzos e incluso jabalís, cuyas poblaciones han crecido en las últimas décadas. De hecho, desde que esta familia de lobos existe, no ha causado ningún ataque a los rebaños cercanos. Cabe señalar que algunos de los pastores del territorio, en la frontera entre el Alt Empordà y la Garrotxa, después de sufrir bajas, tomaron medidas de protección que les suponen un trabajo extra a la hora de manejar los animales.

Dos de las crías de lobo. / Generalitat de Catalunya

El cuerpo de Agents Rurals ha realizado un seguimiento exhaustivo de la pareja y, finalmente, lo que en un principio tan solo eran indicios no confirmados es ahora una realidad. Los pequeños lobos, los primeros nacidos en Catalunya desde el regreso de la especie, tienen ya entre cuatro y cinco meses de vida y se encuentran en buen estado y bien alimentados.

El Govern, que ya llevaba tiempo trabajando en un plan de gestión, deberá acelerar ahora las inversiones y los trámites para tenerlo listo y para compaginarlo con el plan de recuperación. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, considera que la vuelta del lobo como especie reproductora es "noticia muy importante para la naturaleza" y defiende que se redoblarán las medidas para que los ganaderos puedan "convivir con la especie" y ser compensados de forma "rápida y eficaz" cuando se reproduzcan ataques.

Batería de medidas

Las acciones que emprenda el Ejecutivo catalán a partir de ahora irán en dos direcciones. Por un lado, es necesario proteger la seguridad de esta manada y evitar molestias por parte de curiosos e incluso aficionados a la naturaleza. Los Agents Rurals se encargarán de garantizar la tranquilidad de los lobos y de continuar el seguimiento con cámaras de fototrampeo.

Pero en paralelo, mientras se elabora el documento que debe contribuir a preservar a la especie y sus hábitats (muy diversos: se adapta a la montaña, campo, prados...), la Administración lanzará una serie de medidas para reducir los daños a la ganadería. De momento, se trabaja para que todos los pastores de zonas en las que hay lobos, aunque no hayan sufrido ataques, puedan acceder a ayudas para disponer de GPS e instalar vallas para encerrar los rebaños durante la noche. También se ha planteado crear un escuadrón de voluntarios que dialogue directamente con los ganaderos para que reciban apoyo.

La oposición del sector agrícola y ganadero a la presencia del lobo es conocida desde hace tiempo. Sin embargo, el animal ha llegado a Catalunya de forma natural por la expansión de la especie en Europa y la Generalitat, como órgano competente en materia de biodiversidad, tiene la obligación de afrontar esta gestión. A día de hoy, en Catalunya hay una decena de lobos aproximadamente de los que se tiene constancia. La novedad es la confirmación de la primera pareja desde su extinción y el nacimiento de estas tres crías.