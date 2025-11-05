Las familias de la escuela de educación especial de Blanes reprochan a la dirección que no les informara de la investigación

Después de que el lunes se hiciera público que el Departament d'Educació ha abierto un expediente al Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes por presuntos maltratos a alumnos con autismo, representantes de la conselleria se reunieron horas después con las familias para explicarles la situación (asistieron el director de los Serveis Territorials d'Educació de Girona Miquel Marcé y dos inspectoras), en un encuentro que también contó con la participación de representantes del centro educativo y del mundo político (el alcalde de Blanes, la regidora de Educación de Blanes y el alcalde de Lloret de Mar).

La reunión, reconocen desde la Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), fue "muy tensa": "Todo el mundo estaba muy nervioso, nos enteramos por la prensa y eso nos indignó mucho, la dirección nos podría haber avisado de que se estaban investigando posibles maltratos por si nosotros podíamos detectar algo que pudiera ayudar en la investigación y porque, por encima de todo, les confiamos nuestros hijos", lamentan.

Aunque las familias están "contentas" con sus docentes de referencia, ahora sienten "indignación y estupefacción". Con todo, están a la espera de que se confirmen o se desmientan las acusaciones, así como de las medidas que pueda adoptar el centro en caso de que las denuncias sean ciertas. "El centro dice que no han detectado ninguna mala praxis, queremos pensar que no hay ningún indicio claro porque si no los docentes implicados se tendrían que haber apartado de forma preventiva y eso no se hizo".

"Nos dijeron que había una única denuncia"

El centro, explican desde la AFA, les dijo que "había una única denuncia que acusaba a un docente, cuando hemos sabido por la prensa que un cuarto docente ha corroborado las denuncias". En este sentido, lamentan que "estamos a la expectativa de lo que filtre la prensa porque ni el Departament d'Educació ni el centro son transparentes".

Formación en aplicación de los protocolos de contención

El Departament d'Educació informó a las familias de que en el marco de la investigación han llevado a cabo formaciones en aplicación de los protocolos de contención dirigidas a los docentes. Aun así, no les dieron detalles de la investigación: "No sabemos en qué punto está, qué resultados está dando ni el alcance que puede tener".

Esta tarde, los representantes de las familias se reunirán con la dirección del centro para exigir más explicaciones.