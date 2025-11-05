Catalunya supera los 3.000 centenarios: los cuatro gráficos que explican el aumento de la longevidad

Un total de 3.051 personas han cumplido más de 100 años en Catalunya durante los seis primeros meses del año. El número de centenarios ha batido, por tanto, un nuevo récord al superar la barrera de los 3.000 a 1 de julio de 2025, según los datos de población correspondientes al primer semestre del año publicados este martes por el Instituto de Estadística catalán (Idescat).

Debido al aumento de la esperanza de vida, el número de centenarios no ha parado de crecer y se duplica, aproximadamente, cada 10 años. Así, en 1985 había 185 centenarios en Catalunya, en 1995, 370, en 2005, 845 y en 2015, 2.067. A 1 de enero de este año había 2.917 y, tras aumentar en 134 personas en los primeros seis meses, a 1 de julio de 2025 llegaron al récord de 3.051.

Estos son los gráficos que explican el crecimiento:

De los 3.051 centarios, el 83,5% son mujeres (2.549) y el 16,5% hombres (502), lo que demuestra, de nuevo, que las mujeres son más longevas dado que entre los mayores de 65 años, la población femenina en España supera en casi un 30% a la masculina.

Si se atiende el crecimiento, los centenarios catalanes aumentaron un 14,4% en el primer semestre y las mujeres con más de cien años un 5,5%. Es decir, en el último año han aumentado más del doble que las mujeres de más edad. Pero no se trata de la primera vez que se sitúan por encima, la estadística muestra que unos años 'ganan' ellas y otros ellos en cuanto a la comparativa año a año.

La estadística indica además que la tasa de centenarios por millón de habitantes es bastante similar en España y Catalunya. En todo el país, el cómputo es de 389 por cada millón de personas y en Catalunya 374. En 2013, la tasa catalana comenzó a crecer por encima de la española pero a partir de 2021 ambas comenzaron a igualarse.

Por otro lado, el balance semestral de datos de Idescat indica que la población de Catalunya a 1 de julio se situó en 8.154.627 habitantes, tras crecer en 41.137 personas durante el primer semestre del año. En términos interanuales, respecto al 1 de julio de 2024, el crecimiento es de 87.173 habitantes, es decir, 1,1%.