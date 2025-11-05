Catalunya estrena una IA para facilitar las gestiones cotidianas a las personas mayores: "Es como un familiar virtual"

La Generalitat ha presentado este miércoles en el marco de la Smart City Expo World Congress la nueva inteligencia artificial generativa ATENEA AtDom, bajo el lema "la inteligencia artificial que cura". El proyecto, presentado en el recinto de la Fira Gran Via de Barcelona, es un servicio de IA destinado a mejorar el Programa de Atención Domiciliaria, el cuidado de las personas mayores y el servicio sanitario.

El CEO de Momentum Analytics y líder del proyecto, Albert Isern, ha presentado este avance tecnológico junto con la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo. El proyecto ha contado con la colaboración de ABD (Associació Benestar i Desenvolupament), el Consorci Sanitari Alt Penedès–Garraf, la Fundació i2CAT y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

El sistema funciona a través de ATENEA Watch, un reloj inteligente con sensores vitales y GPS capaz de detectar caídas, desorientación o descompensaciones en la salud

En el acto se ha presentado el nuevo apéndice del proyecto ATENEA, que integra la IA generativa para mejorar la salud de las personas mayores y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. “Hemos conseguido que ATENEA sea un 'familiar virtual', para ayudar a las personas mayores a hacer frente a las barreras digitales de la sociedad moderna. Permite, mediante una conversación, realizar gestiones como pedir cita en el médico o llamar a un familiar. Esta IA permite devolver la dignidad a las personas mayores”, ha declarado Albert Isern, CEO de Momentum Analytics y líder del proyecto. AtDom es la nueva vertiente del proyecto dedicada especialmente a los usuarios de la atención domiciliaria.

Reloj inteligente

El sistema funciona a través de ATENEA Watch, un reloj inteligente con sensores vitales y GPS capaz de detectar caídas, desorientación o descompensaciones en la salud. Cuando los sensores del reloj detectan un posible incidente de salud, ATENEA se encarga de entablar una conversación tranquilizadora con la persona afectada, brindándole las pautas a seguir en ese momento.

Simultáneamente, la IA se encarga de alertar a familiares y personal sanitario de la situación y, en caso de emergencia, es capaz de contactar directamente con los servicios de ambulancias. "Ya no desplazamos a las personas al médico, sino al médico a las personas", ha añadido Isern.

Prueba piloto

Actualmente la tablet de ATENEA se encuentra en su primera fase de pruebas piloto. Cuenta con alrededor de 500 usuarios repartidos en 20 municipios catalanes que ya hacen uso de la tecnología. La vertiente AtDom – con su 'smartwatch – comenzará su fase piloto este mismo mes de noviembre, con 20 usuarios del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf y gracias a la colaboración de la organización sin ánimo de lucro ABD.

"Para nosotros es una herramienta imprescindible para todo el entorno social y sanitario", ha declarado Àngels Guiteras, gerente de ABD.

Acceso universal

Isern ha remarcado la importancia de acercar el proyecto a todas las personas – eliminando cualquier tipo de barrera de acceso –, de manera que la intención es que AtDom no sea un recurso al que "solo puedan acceder las personas con un alto poder adquisitivo", sino que forme parte de "la cartera de servicios sociales" de la Generalitat al que todo ciudadano puede tener acceso.

Galindo considera que a través de la tecnología se puede “generar un enorme impacto en nuestra sociedad” y por ello la Generalitat destinará 20 millones de euros a proyectos de IA en Catalunya que, como ATENEA, permitan "mejorar la calidad de vida". Todas las partes implicadas en el proyecto coinciden en estar alineadas con la estrategia del Govern en materia de IA. "Este proyecto me permite estar feliz y sentirme realizado", ha afirmado el director de la Fundació i2CAT, Sergi Figuerola.