La joven con síndrome de Down de Benacazón podrá ser madrina de un bautizo

La Archidiócesis de Sevilla ha dado por cerrado el conflicto surgido en la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Benacazón, tras la polémica negativa inicial del párroco, José Antonio Morón, a permitir que Noelia Vega, una joven con síndrome de Down, ejerciera como madrina de un bautizo. En un comunicado difundido este lunes, el Arzobispado confirma que el bautizo podrá celebrarse con los padrinos elegidos por la familia y que se han mantenido "encuentros con ambas partes" para resolver la situación "en un clima de comunión y diálogo".

El texto, firmado por el Arzobispo José Ángel Saiz Meneses, supone un giro en un caso que en los últimos días había generado una ola de indignación social dentro y fuera del municipio aljarafeño. La familia del niño que iba a ser bautizado denunció públicamente que el párroco de Benacazón se oponía a que la joven con síndrome de Down pudiera ser madrina por "no estar preparada para asumir las obligaciones del cargo". La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios nacionales, provocando un intenso debate sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la Iglesia.

Un caso que generó rechazo y solidaridad

La controversia comenzó a finales de octubre, cuando la madre del niño, residente en Benacazón, relató que el sacerdote había rechazado a Noelia al considerar que no cumplía con las condiciones canónicas necesarias. La familia respondió con sorpresa y dolor y recordó, en las numerosas intervenciones en los medios a lo largo de estas semanas, que la joven es una persona plenamente integrada, que participa en la parroquia y que había recibido todos los sacramentos.

El caso lo destapó en redes sociales el padre del niño, Manuel Jaén, mediante un vídeo de casi 20 minutos en el que explicaba que el sacerdote quiso conocer a la madrina, prima segunda del niño, antes de aprobar el bautizo, en una reunión en la que le hizo preguntas como "qué significa para ti el bautismo", que la joven "no supo contestar, como nos podría pasar a muchas personas". Según Manuel Jaén, para ser madrina de un bautizo solo se pide tener hecha la Comunión y la Confirmación, de modo que desde el principio defendieron que la joven cumple con todos los requisitos.

El caso provocó una avalancha de reacciones. Asociaciones de personas con discapacidad y numerosos fieles reclamaron públicamente a la Archidiócesis una rectificación además de una movilización sin precedentes en el pueblo, que recogió más de 3.000 vecinos de los 7.300 que tiene el pueblo. También se pronunciaron diversas organizaciones católicas a favor de la inclusión y el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad intelectual en la vida eclesial. El Ayuntamiento de Benacazón y la Federación Down Andalucía expresaron su apoyo a la familia y pidieron sensibilidad pastoral.

Y, además, se abrió una campaña en change.org para destituir al párroco: "El párroco de Benacazón ha negado a una joven con síndrome de Down el derecho a ser madrina de bautizo, alegando que “no es apta”. Este hecho, junto a una larga serie de discriminaciones hacia personas transgénero, divorciadas y familias no tradicionales, exige una respuesta inmediata del Arzobispado de Sevilla. Pedimos su destitución y una disculpa pública".

El comunicado del Arzobispo: rectificación y mensaje de concordia

Tras varios días de silencio institucional, la Archidiócesis de Sevilla ha publicado este martes un comunicado oficial en el que aclara su posición. En él se detalla que, "de acuerdo con el párroco y la familia del bautizando, se autoriza la celebración del sacramento del Bautismo en la fecha determinada, pudiendo los padres del bautizando proponer los padrinos inicialmente elegidos".

El texto añade que la Iglesia "contempla adaptaciones catequéticas que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial, basadas en el acompañamiento y la prudencia pastoral".

Asimismo, la Archidiócesis lamenta "el daño causado por la gestión de esta situación" y hace un llamamiento a la "necesaria concordia y al diálogo" dentro de la comunidad parroquial. El comunicado también expresa su agradecimiento al trabajo del párroco y de todos los agentes pastorales de la parroquia de Benacazón, en un intento evidente por cerrar heridas y evitar mayores tensiones internas.

El gesto del Arzobispo tiene también una lectura simbólica: supone un reconocimiento explícito del derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida sacramental y comunitaria de la Iglesia. En su comunicado, la Archidiócesis recuerda que la pastoral debe estar guiada por la "prudencia" pero también por la "inclusión", una referencia que muchos interpretan como un mensaje a favor de la apertura y la sensibilidad pastoral.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ya mostró el pasado 22 de octubre, en declaraciones a los medios, su "respeto" a las "normas" de la Iglesia católica en torno a este caso, al tiempo que reconocía que "ese niño sería muy afortunado de tener a esta persona en su vida" como madrina.