Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya

Sant Adrià de Besòs 02/04/2025 Sociedad. Gente con paraguas en las calles durante la lluvia. FOTO de ZOWY VOETEN

Sant Adrià de Besòs 02/04/2025 Sociedad. Gente con paraguas en las calles durante la lluvia. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Once comunidades de la mitad oeste peninsular continúan este miércoles en aviso por lluvias que superarán los 30 litros en una hora, tormentas, mala mar o por fuertes vientos con rachas que alcanzarán los 110 kilómetros hora, informa la Aemet en su página web. En Catalunya, se confirma un episodio de fuertes precipataciones con tormentas entre este miércoles y mañana jueves.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo y las fuertes lluvias previstas.

Actualizar

TEMAS

  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  3. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  4. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
  5. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  6. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  7. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
  8. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

¿Qué es el "helimulching"? Así se evitará el arrastre de cenizas tras los incendios de Castilla y León del verano

¿Qué es el "helimulching"? Así se evitará el arrastre de cenizas tras los incendios de Castilla y León del verano

IEE sobre el catalán en la educación: "El PP otorga a la ultraderecha el protagonismo en su política lingüística"

IEE sobre el catalán en la educación: "El PP otorga a la ultraderecha el protagonismo en su política lingüística"

Lluvias intensas en Catalunya: Inuncat, en alerta

Lluvias intensas en Catalunya: Inuncat, en alerta

Residencia, nuevas unidades hospitalarias, banco de voz, condecoraciones...: Ayuso hace bandera de la lucha contra la ELA en Madrid

Residencia, nuevas unidades hospitalarias, banco de voz, condecoraciones...: Ayuso hace bandera de la lucha contra la ELA en Madrid

La joven con síndrome de Down de Benacazón podrá ser madrina de un bautizo

La joven con síndrome de Down de Benacazón podrá ser madrina de un bautizo

Cerebro y mercados se hunden y resisten igual

Cerebro y mercados se hunden y resisten igual

¿Cuándo empieza el invierno 2025- 2026? Día y hora del solsticio

¿Cuándo empieza el invierno 2025- 2026? Día y hora del solsticio

¿Cuáles son los "marcadores de alzhéimer" a los que se refiere Pujol?

¿Cuáles son los "marcadores de alzhéimer" a los que se refiere Pujol?