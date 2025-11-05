Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya

Once comunidades de la mitad oeste peninsular continúan este miércoles en aviso por lluvias que superarán los 30 litros en una hora, tormentas, mala mar o por fuertes vientos con rachas que alcanzarán los 110 kilómetros hora, informa la Aemet en su página web. En Catalunya, se confirma un episodio de fuertes precipataciones con tormentas entre este miércoles y mañana jueves.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo y las fuertes lluvias previstas.

195,2 mm en Mas Barberans el 12 de octubre La Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques registró el pasado domingo 12 octubre 195,2 mm de lluvia acumulada en Mas de Barberans (Montsià) durante el importante temporal que impactó en Terres de l'Ebre.

Nuevo frente de cara el viernes El viernes un nuevo frente entrará por el oeste peninsular con lluvias en amplias zonas del país, más débiles y dispersas en el área mediterránea y el sur de Andalucía y más abundantes y persistentes en Galicia, el Cantábrico oriental y zonas montañosas del centro y del nordeste. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, y la nieve aparecerá a partir de unos 1.800 metros. Durante el sábado el frente continuará su avance, con lluvias en el norte, sobre todo en el Cantábrico oriental y Pirineos, así como en el este peninsular y Baleares, dónde los chubascos podrían ser localmente intensos, mientras que en el resto del país el tiempo será más estable, ha concluido Del Campo.

Miércoles de viento y lluvias Este miércoles un frente dejará lluvias en buena parte del país, salvo en el sureste peninsular y Baleares, donde se mantendrá el tiempo más estable. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el oeste de Galicia, norte de Extremadura y Andalucía, y estarán acompañadas de tormenta, granizo e incluso con posibilidad de formación de algún tornado. Los vientos también serán intensos en áreas montañosas y en las costas del norte peninsular, dónde se prevé un "temporal marítimo" con olas que superarán los seis metros en Galicia. Las temperaturas diurnas descenderán ligeramente en el norte y el oeste.

Jueves de hasta 10 grados de bajón térmico El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas también alentará un bajón térmico que, además, favorecerá la aparición de nieve en las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha detallado que durante el jueves las temperaturas bajarán entre 8 y 10 grados con respecto al miércoles.

Precipitaciones intensas en Galicia y Andalucía El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas marcará el tiempo hasta el sábado en gran parte del país, con precipitaciones intensas acompañadas de tormenta, especialmente en Galicia y Andalucía occidental, y con temperaturas que experimentarán un "notable descenso", propios de la época otoñal.

Protecció Civil llama a extremar las precauciones Protecció Civil recuerda, cara al jueves, la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar pasar por rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

Terres de l'Ebre, las zona más afectada Se prevén lluvias intensas superiores a los 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos en todas las comarcas de Terres de l'Ebre y comarcas del Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp (Tarragona) entre la 1 de la mañana y las 7 horas. En el resto de comarcas afectadas se esperan lluvias con intensidad de 20 l/m2 en 30 minutos, y las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta. Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar pasar por rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.