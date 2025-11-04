Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre

Los convocantes denuncian que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del PIB, cifra que la Ley Orgánica establece en el 1%

La facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense.

La facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense. / Xavier Amado

Efe

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1 %; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL