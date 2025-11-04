Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pequeña infancia

Rellenan con silicona las puertas de una treintena de guarderías municipales de Barcelona

La acción coincide con una semana de movilizaciones y con la huelga parcial convocada por el sindicato CGT por el convenio colectivo del ayuntamiento

19 niños de 2 años por educadora: las trabajadoras de las guarderías públicas de BCN cargan contra ratios "abusivas"

Las maestras de guarderías en una comisión del Ayuntamiento de Barcelona.

Las maestras de guarderías en una comisión del Ayuntamiento de Barcelona. / Archivo

Inicio de jornada movido en una treintena de guarderías municipales de la capital catalana, que han amanecido con las puertas selladas con silicona según ha avanzado Betevé. A primera hora, hacia las siete de la mañana, cuando algunas de las educadoras y cocineras han llegado a trabajar, se han encontrado con las puertas bloqueadas. Alguien había puesto silicona en la cerradura y no se podían abrir. La situación, se ha producido en centros como Can Dragó, Júpiter, Cobi, la Escuela Infantil Municipal Germanetes, Harmonia, el Xalet de la Paperera, Patufet y Pau. Fuentes del IMEB han explicado a Betevé que nueve de los centros han podido abrir y otros han accedido por las puertas auxiliares o las de la cocina.

Esto sucede horas después de que unas 300 trabajadoras de las guarderías municipales de Barcelona se manifestaron este lunes frente al Ayuntamiento de Barcelona, convocadas por el sindicato CGT para reclamar ‘condiciones dignas’ en las guarderías municipales en el marco de la negociación del nuevo convenio. Durante la protesta se lanzaron pañales. ‘¡Con este convenio no solo no ganamos, sino que salimos perdiendo!’, afirma el sindicato, que asegura que la negociación continúa y que ‘hasta diciembre no se firmará nada’.

Huelga parcial

Este martes es el primero de los dos días de huelga parcial convocada por el sindicato CGT. Protestan contra la ‘falta de avances’ y lo que consideran un ‘menosprecio de la Administración’ durante la negociación del convenio colectivo del Ayuntamiento del Barcelona. El sindicato llama a realizar paros de tres horas este martes, de 9 a 12 horas, y el jueves, de 11 a 14 horas.

