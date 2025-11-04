El plan de empleo de Creu Roja ayuda a más de 106.000 personas a buscar trabajo en 25 años

El Plan de Empleo de la Creu Roja ha ayudado a más de 106.000 personas en situación de vulnerabilidad en el proceso de búsqueda de trabajo durante los 25 años de historia de este proyecto.

Con el lema '25 años conectando oportunidades. Empleo que transforma vidas", la Creu Roja ha organizado este martes un acto en el Auditorio ONCE de Barcelona para celebrar la efeméride.

La cordinadora del proyecto de empleo de la Creu Roja, Antònia Jiménez, ha explicado que el proyecto "es una nueva forma de atender a las personas para generarles una autonomía y de fomentar la dignidad a través de puestos de trabajos decentes, que no solo sirven para cubrir las necesidades básicas de cada uno".

Unas 45.000 personas han hecho cursos de formación para mejorar su calificación profesional y se han firmado 21.647 contratos laborales, según la Creu Roja. Además, se han establecido más de 19.400 alianzas con 6.000 empresas que han participado en acciones formativas, prácticas laborales, procesos de selección y contrataciones.

Maria del Carme Espinosa, una participante del plan de empleo, ha comentado que anteriormente no tenía ingresos y vivía en la calle, porque le desalojaron de su piso por la falta de recursos económicos. Está "muy agradecida" por haber podido acceder a este programa que le cambió la vida: gracias a la ayuda de la Creu Roja lleva siete años trabajando en el aeropuerto de Barcelona.

Durante el acto se ha reconocido la tarea de diversas personas y entidades a lo largo de estos 25 años, entre ellos la cadena de supermercados Caprabo, que colabora desde 2001. La técnica de selección de personal de Caprabo, Verónica Vinagre, ha remarcado que "son colectivos que necesitan un impulso por parte de las empresas, porque participar en este proyecto aporta mucho valor significativo y muestra la necesidad de garantizar las mismas oportunidades y condiciones para encontrar trabajo como cualquier otra persona".