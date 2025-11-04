Paran a un vehículo en el túnel del Cadí y encuentran un rifle y cinco cabezas de animales salvajes

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han intervenido un rifle y varios restos de animales salvajes que se encontraban en el interior de un vehículo durante un control conjunto cerca del túnel del Cadí, en la carretera C-16, en Urús, a la altura del kilómetro 130, en sentido Barcelona. El conductor ha acabado como investigado porque no tenía licencia de armas válida en la Unión Europea.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de octubre, en el marco de un dispositivo de verificación fiscal llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil de Girona y Lleida, junto con efectivos de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Puigcerdá. El operativo tenía como objetivo prevenir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, materiales sujetos a control fiscal y productos regulados.

Durante el control, los agentes pararon un turismo Audi A6 de color azul e indicaron al conductor que se apartara de la vía para inspeccionar el vehículo. En el maletero, localizaron varias bolsas de plástico que contenían cinco cabezas de animales silvestres en estado fresco, concretamente de un rebeco, un ciervo, un gamo, un muflón y un corzo. Además, se encontró un rifle de la marca Blaser, modelo R8, con 13 cartuchos de munición del mismo calibre.

Vareos de caza

El conductor, un hombre de 59 años y nacionalidad rusa, declaró que los animales eran suyos y que procedían de vareos de caza realizadas en un coto de Francia. Aun así, las piezas no llevaban los precintos reglamentarios exigidos en España para acreditar su trazabilidad como trofeos de caza.

Al comprobar la documentación, los agentes constataron que el individuo no disponía de una licencia de armas válida en la Unión Europea. Aseguró que su licencia correspondía en su país de origen y que el rifle le había sido cedido por un amigo residente en Barcelona intermediando un documento privado no homologado ni supervisado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

Ante estos hechos, se abrió una investigación al conductor por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Puigcerdá, a la espera que las autoridades francesas confirmen la legalidad de las actividades cinegéticas declaradas.

Los restos de los animales fueron intervenidos y la Guardia Civil investiga ahora la procedencia para determinar si hay que iniciar trámites judiciales o administrativos, informa el cuerpo de seguridad.