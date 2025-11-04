Paneque reivindica la Agència Catalana de l'Aigua como "motor de la política hídrica" catalana por sus 25 años

La consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) como "motor de la política hídrica" de Catalunya con motivo de sus 25 años, y ha destacado su rigor, compromiso y vocación de servicio público.

En el acto, que ha tenido lugar este martes en el World Trade Center de Barcelona, la consellera ha defendido el trabajo de la ACA desde la gestión de la sequía hasta la respuesta que ha dado ante las inundaciones, "pasando por la mejora de la calidad de los ríos y acuíferos", informa el departamento en un comunicado.

Paneque ha explicado que han sido años "intensos, no exentos de dificultades y momentos duros, donde se ha trabajado con la plantilla y los agentes, sectores y entidades para la promoción de la buena gestión del agua en Catalunya". "El Govern está orgulloso de que la ACA haya mantenido siempre el objetivo de que el agua en Catalunya gane calidad en su medio", añade.

La consellera ha hecho un llamamiento a la colaboración "leal y activa" de todos los sectores y considera que ahora toca avanzar hacia un modelo de gestión no compartimentado, sino integrado, que entienda que el agua afecta a todos los ámbitos de Catalunya, desde los ecosistemas hasta el bienestar, desarrollo y progreso de las personas.

Transición hídrica

Para ella, esta es la transición hídrica de Catalunya: "Un cambio de paradigma que tenga como objetivo recuperar la calidad del agua en el medio en nuestro país, no solo para resolver la dependencia de la lluvia y garantizar el agua a las personas, sino ir más allá y continuar siendo de manera proactiva agentes para transformar y recuperar el agua, ríos y acuíferos".

La consellera ha defendido que la transición hídrica en Catalunya quiere decir impulsar la innovación para recuperar la naturaleza, y que el desarrollo industrial significa la capacitación técnica de cuidar el mundo y el planeta: "La ACA está capacitada para asumir este enorme reto de presente y futuro".

La ACA es la empresa pública de la Generalitat que se encarga de la planificación y gestión del agua; se creó en el año 2000 e impulsa su plan de acción para "garantizar el abastecimiento, disponibilidad de agua y su calidad en origen", así como el saneamiento de aguas residuales.