El Govern crea el Servicio de Videovigilancia para atender la creciente demanda municipal de cámaras

El Govern ha creado en la Conselleria de Interior un nuevo Servicio de Videovigilancia y Garantía de Derechos en el Espacio Público, con el objetivo de acelerar, ante la alta demanda, la tramitación de la petición de los municipios para instalar cámaras de videovigilancia para mejorar su seguridad.

En su reunión de este martes, el Ejecutivo catalán ha aprobado una modificación del Decreto de reestructuración del Departamento de Interior, que entre otros aspectos supone la creación de este nuevo servicio de Videovigilancia para dar respuesta al incremento de solicitudes de instalación de cámaras en los municipios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha detallado que el "objetivo fundamental" de este nuevo servicio es "agilizar esta alta demanda" por parte de los entes locales para instalar cámaras de videovigilancia en el espacio público "y a la vez garantizar los derechos vinculados a las personas".

Según Paneque, este nuevo servicio nace con el objetivo de tramitar "con la máxima celeridad posible" este "alto nivel de demanda" por parte de los entes locales.

La portavoz del Govern ha detallado que los municipios "interpretan" y transmiten al Ejecutivo catalán que la ubicación de estas cámaras de videovigilancia "pueden ayudar, en paralelo a la labor de las policías locales, a mejorar los índices de seguridad en el espacio público".

Este servicio se ha creado a raíz de la modificación del Decreto de Reestructuración del departamento de Interior, que pretende adaptar la conselleria a las nuevas necesidades en materia de seguridad, emergencias y protección civil.

En concreto, se crean seis nuevos servicios territoriales de Protección Civil -en el Alto Pirineo y Aran, Cataluña Central, Girona, Lleida, Penedès y Tierras del Ebro- y se reestructura la Dirección General de Protección Civil, que pasa de dos a cuatro subdirecciones especializadas en la planificación, prevención, gestión de emergencias y administración.