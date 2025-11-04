Más de la mitad de los catalanes avala endurecer las penas de cárcel y expulsar a delincuentes inmigrantes

Una encuesta sobre convivencia y cohesión en Catalunya en 2025 del Institut Català Internacional per la Pau (Icip) establece que el 63% de la población catalana cree que para reducir la criminalidad se deben endurecer las penas de prisión y un 46% está de acuerdo con que las personas inmigrantes delinquen más que los autóctonos.

Por eso, el 51% de los catalanes ve necesario el endurecimiento de penas de los delitos comunes y la expulsión respecto a los delincuentes inmigrantes que actúan en Catalunya, mientras que el 46% de los encuestados descarta perder algún derecho o libertad individual a cambio de una mayor seguridad. Pese a esto, un 58% defiende que la llegada de inmigrantes es positiva para la economía y un 57% rechaza que su cultura esté en peligro por su llegada a Catalunya.

Estos son los principales datos de la encuesta que ha presentado en Barcelona el director del Icip, Kristian Herbolzheimer, y uno de los coordinadores, Toni Rodón. El estudio se ha realizado tras preguntar a 2.763 personas mayores de edad residentes en Catalunya del 23 de junio al 23 de julio de 2025, con cuotas por sexo, grupo de edad, demarcaciones (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y nivel de estudios.

Entre las conclusiones de la investigación es que se valora a la inmigración en relación con la percepción de seguridad. Por eso las personas que afirmaban que la seguridad ha empeorado en el último año tenían una percepción más negativa de las personas que llegaron de fuera. En este sentido, las personas nacidas en Cataluña perciben más que su cultura es vulnerable, en comparación con las personas nacidas en otros lugares del Estado español o del extranjero.

En cuanto a la percepción de seguridad, la mitad de la población cree que en la seguridad en su municipio es peor que hace un año, y el porcentaje sube al 64% en el caso de Catalunya y al 72% cuando se pregunta por el mundo. El estudio también refleja que los principales delitos que se cometen en su municipio están relacionados con el vandalismo en el espacio público, el tráfico de drogas, los robos en la calle y en hogares, así como las ocupaciones de casas, que un 56% de la población ve "bastante habituales".

El estudio también "alerta" sobre el crecimiento "significativo" del apoyo al gasto militar en comparación con la última encuesta. Por eso, un 77% de los catalanes ve un "riesgo elevado" en la creciente influencia de los Estados Unidos a nivel global mientras que en 2023 la mayoría destacaba a Rusia en este apartado. Para los encuestados la cooperación entre países, las sanciones internacionales y la ayuda a países pobres son las medidas más efectivas para garantizar la paz en el mundo.

Contra el feminismo

Según la encuesta 6 de cada 10 chicos creen que el feminismo perjudica a las relaciones entre hombres y mujeres, una mayoría cree que las mujeres presentan denuncias falsas en beneficio propio y, el más preocupante para los investigadores: un 27% considera que la violencia machista es un invento del feminismo. El 52% de las personas encuestadas considera que las mujeres sufren desigualdad y un 22% cree que los hombres están en desventaja. Los jóvenes son los que más consideran que hay desigualdad en perjuicio de los hombres.

Por otro lado, la mayoría de la ciudadanía (74%) defiende la adopción por parte de parejas homosexuales, pero no todo el colectivo LGTBI tiene la misma percepción y se ha identificado que hay menos apoyo hacia las personas trans. Sólo un tercio de la población defiende que puedan cambiar de sexo sin un informe psicológico favorable.

Por otra parte, la encuesta también destaca respecto a la vivienda que 8 de cada 10 catalanes están muy o bastante de acuerdo en que se expulse de una casa a alguien que la ha ocupado ilegalmente. Al mismo tiempo, sin embargo, sólo un tercio está a favor de echar de casa a quien no puede pagar el alquiler.

Futuro

El estudio también refleja que el 79% de los catalanes considera que en los dos últimos años la sociedad ha cambiado, y un 34% del total considera que estos cambios le han perjudicado; por otro lado, el 71% de la población cree que las nuevas generaciones vivirán peor que las de sus padres y madres.