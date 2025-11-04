Josep Roca lamenta el incendio en el Mas Marroch pero asegura que ven "el fuego y el humo como punto de partida de la creación"

La reacción de los hermanos Roca se ha hecho sentir desde primera hora de la mañana, después del incendio que ha afectado este martes de madrugada al restaurante Mas Marroch, en Vilablareix. En un mensaje publicado en el perfil de Instagram de Roca Events, el espacio que gestiona este establecimiento y que han hecho extensivo a los tres hermanos, Josep Roca ha expresado el agradecimiento por el trabajo de los equipos de emergencia y ha compartido su emoción ante los hechos.

El sommelier ha agradecido la rapidez y la profesionalidad de los equipos de emergencia después del incendio en el Mas Marroch: "Mossos y bomberos han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! No eran fuegos artificiales. Cañas y botellas de vino con gas endógeno explotando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Impotencia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangibles inflamables. Nada que no se pueda rehacer y mejorar", ha escrito el hermano mediano de los Roca, que también ha compartido imágenes de los efectos de las llamas.

Con todo, ha afirmado que los daños ocasionados no son "nada que no se pueda rehacer y mejorar", y ha añadido: "Fuego avivado, chasquidos y humo blanco y gris, y naranja, y rojo y negro. Fuego detenido." En el mismo mensaje, ha querido transmitir un mensaje de esperanza y de mirada constructiva: "Vemos el fuego y el humo como punto de partida de la creación. Recuperar, reconducir, rehacer. Del punto fecal de la tristeza que sentimos ahora la familia del Mas Marroch, al punto focal de pensar en positivo y en volver a celebrar la vida desde aquí. Sembraremos futuro. Cocinaremos nuevas ilusiones."

En declaraciones a RAC1, Roca apuntaba que no tenían ni idea de cómo había podido empezar el incendio. "No entendemos cómo se puede haber producido un fuego en esta zona del Mas Marroch donde hacía dos días que no había ningún tipo de actividad. No encontramos una explicación clara a las posibles causas del fuego", ha dicho.

Roca también ha agradecido los numerosos mensajes de apoyo recibidos de todas partes y ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo del Mas Marroch.

El incendio se ha declarado de madrugada y ha afectado totalmente la cúpula de madera del Mas Marroch. A primera hora de la mañana el fuego se ha dado por estabilizado y los Bomberos trabajan para acabar de sofocar las llamas y darlo por extinguido. El fuego también ha afectado un almacén de atrás, una cocina anexa y una de las salas. Las causas del incendio aún se investigan. En la zona han trabajado efectivos de los Bomberos, de los Mossos d'Esquadra y del SEM.