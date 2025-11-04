Interrumpida la circulación de trenes entre Llançà y Portbou por un incendio en la catenaria

La circulación de trenes entre las estaciones de Llançà y Portbou (Alt Empordà, Girona) ha quedado interrumpida este martes por la mañana debido a un incendio en la catenaria, según han informado Protecció Civil y Renfe.

En la línea R11, los trenes circulan con retrasos que pueden superar los 15 minutos de media, mientras que en el tramo afectado entre Llançà y Portbou se ha interrumpido completamente el servicio, ha señalado Rodalies de Catalunya, que está gestionando un servicio alternativo por carretera para los viajeros.

Por su parte, Adif ha comunicado que la incidencia afecta a la catenaria y que su personal trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.

Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan FERROCAT, el plan de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril de Catalunya, para gestionar emergencias ferroviarias.