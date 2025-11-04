Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Vilablareix

Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Se incencia el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix

Se incencia el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix

Ver galería

Se incencia el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix / Roca Events / @joseppituroca

Eva Batlle

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bomberos de la Generalitat trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en Vilablareix, a 12 kilómetros de Girona. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.

Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.

De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.

Restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca.

Restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca. / ACN

Las reacciones

La reacción de los hermanos Roca ha aparecido desde bien temprano en las redes sociales. En una publicación publicada en la página de Instagram de Roca Events, el espacio que gestiona el Mas Marroch y que han hecho extensivo a los tres hermanos, se puede leer, entre otras cosas: "Los Mossos y los bomberos han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! No eran fuegos artificiales. Caños y botellas de vino con gas endógeno estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Impotencia y alivio de no tener que lamentar ninguna desgracia humana. Solo materiales inflamables tangibles. Nada que no se pueda rehacer y mejorar."

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  3. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  4. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  5. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  6. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
  7. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
  8. La demanda de casas prefabricadas en España se dispara: son más económicas y tardan mucho menos en construirse

Interrumpida la circulación de trenes entre Llançà y Portbou por un incendio en la catenaria

Interrumpida la circulación de trenes entre Llançà y Portbou por un incendio en la catenaria

Viaja un mes gratis por Europa: requisitos para ganar uno de los 40.000 billetes de tren que sortea la CE

Viaja un mes gratis por Europa: requisitos para ganar uno de los 40.000 billetes de tren que sortea la CE

Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Se incencia el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix

Se incencia el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix

Un nuevo y potente antibiótico sería capaz de eliminar las superbacterias más resistentes

Un nuevo y potente antibiótico sería capaz de eliminar las superbacterias más resistentes

La UE busca contra reloj un acuerdo para reducir las emisiones un 90% de aquí a 2040

La UE busca contra reloj un acuerdo para reducir las emisiones un 90% de aquí a 2040

Hay esperanza: por primera vez, la ONU prevé una reducción de emisiones para 2035

Hay esperanza: por primera vez, la ONU prevé una reducción de emisiones para 2035

Las consecuencias del TOC, a escena: "Me veía como un potencial terrorista"

Las consecuencias del TOC, a escena: "Me veía como un potencial terrorista"