Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Los Bomberos de la Generalitat trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en Vilablareix, a 12 kilómetros de Girona. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.

Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.

De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.

Restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca. / ACN

Las reacciones

La reacción de los hermanos Roca ha aparecido desde bien temprano en las redes sociales. En una publicación publicada en la página de Instagram de Roca Events, el espacio que gestiona el Mas Marroch y que han hecho extensivo a los tres hermanos, se puede leer, entre otras cosas: "Los Mossos y los bomberos han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! No eran fuegos artificiales. Caños y botellas de vino con gas endógeno estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Impotencia y alivio de no tener que lamentar ninguna desgracia humana. Solo materiales inflamables tangibles. Nada que no se pueda rehacer y mejorar."