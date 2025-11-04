Protección ciudadana
El Govern adapta la formación policial y de emergencias del Institut de Seguretat Pública ante el aumento de riesgos
La Escuela de Policía tendrá dos secciones diferenciadas y se crea un nuevo Servicio de Formación de Protección Civil
Catalunya amplía la plantilla de Bombers y Agents Rurals ante el cambio climático
Con el objetivo de así fortalecer su gobernanza, optimizar su eficiencia y prepararlo para los nuevos retos derivados del cambio climático, el incremento de riesgos y la ampliación de plantillas de los cuerpos operativos, el Govern ha aprobado este martes la reestructuración de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). De esta forma se potencia formación, investigación y desarrollo profesional de los colectivos que integran el sistema de seguridad pública catalán, tanto agentes de policía, bomberos como técnicos de protección civil.
En concreto, se refuerza el Servicio de Formación Policial con dos secciones que organizan las actividades selectivas, (como son las vinculadas a procesos selectivos de acceso, promoción, especialización y habilitación) y continuadas (actividades de formación profesional continua de profundización y actualización). Además, el Área de Contenidos de Formación Policial asume nuevas funciones, como la elaboración e implementación de un mapa de conocimiento técnico-policial y la coordinación de los contenidos formativos.
En la Escuela de Bomberos, Protección Civil y Agentes Rurales se crea un nuevo Servicio de Formación de Protección Civil y se asignan nuevas funciones al área de contenidos para gestionar de manera integral la formación y las funciones de habilitación y acreditación.
También se simplifican los ámbitos de actuación y la gestión de responsabilidades directivas en la Subdirección General de Estudios Universitarios, Investigación e Innovación — que pasa a denominarse Subdirección General de Estudios Universitarios, Investigación y Desarrollo—, dado que el Servicio de Selección y Evaluación pasa a depender de esta unidad.
La Subdirección General de Administración y Apoyo Académico pasa a denominarse Subdirección General de Administración y Servicios —para dar más importancia a la prestación de servicios transversales y de coordinación académica— y de la cual depende el nuevo Servicio de Organización Académica, que asume las funciones de la Sección de Secretaría Académica, que se suprime. Este servicio coordina el programa anual de actividades, impulsa la transformación digital y el gobierno del dato en el ámbito académico.
La reforma también crea el Servicio de Infraestructuras y Equipamientos para gestionar de manera estratégica los espacios destinados a la formación. Y se suprime la Sección de Gestión Presupuestaria y sus funciones se atribuyen al Servicio de Gestión Económica y Administrativa, con el objetivo de allanar el funcionamiento y la estructura en el ámbito de la planificación económica y el control económico, así como para mejorar la toma de decisiones.
