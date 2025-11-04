Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern adelantará el 100% de las ayudas a los municipios del Ebro afectados por la borrasca Alice

Carmen Llasat: "Lo que ha pasado en el Montsià puede ocurrir en cualquier punto del litoral y en zonas más pobladas"

Urbanización L'Estona, de Alcanar (Montsià), tras las lluvias torrenciales.

Urbanización L'Estona, de Alcanar (Montsià), tras las lluvias torrenciales. / JOAN REVILLAS

El Govern de la Generalitat adelantará el 100% de las ayudas destinadas a los ayuntamientos y entes locales de las comarcas del Ebro afectadas por la borrasca Alice, con el objetivo de agilizar la recuperación de las infraestructuras y servicios dañados por el temporal. La medida, anunciada la semana pasada en la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament, se concreta ahora con la aprobación de las condiciones para conceder subvenciones directas a los municipios y consejos comarcales que sufrieron los efectos de las lluvias torrenciales.

La línea, gestionada por el Departament de la Presidència, cuenta con una dotación inicial de 10 millones de euros ampliables y cubrirá hasta el 50% del gasto subvencionable. Los entes locales tendrán tres meses para solicitar las ayudas a través de la plataforma EACAT, y recibirán el 100% del importe aprobado de forma anticipada para que las obras de reparación puedan iniciarse "con la máxima celeridad".

Con este sistema, el Govern pretende evitar los retrasos habituales en la tramitación de subvenciones y facilitar que los municipios dispongan de liquidez inmediata para hacer frente a los daños en carreteras, edificios municipales o equipamientos básicos.

Empresas afectadas

Además de las ayudas a los entes locales, el Ejecutivo catalán ha recordado que ya está operativa la línea de préstamos ICF Emergències, impulsada por el Institut Català de Finances (ICF), para apoyar a las empresas que hayan sufrido desperfectos por la borrasca o por cualquier otro tipo de emergencia.

Esta línea dispone de 50 millones de euros ampliables, financiados en un 75% por el ICF y en un 25% por la conselleria de Economia i Finances. Los préstamos, de entre 20.000 y 5 millones de euros, podrán devolverse en un plazo de hasta diez años, con un año de carencia.

Aunque se activa ahora como respuesta a los daños de la borrasca Alice, el programa se mantendrá abierto para futuras emergencias climáticas en Cataluña, como inundaciones, incendios o tormentas, con el fin de facilitar la recuperación del tejido productivo ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

