Una funcionaria de Lledoners se ve obligada a coincidir con el interno que la agredió sexualmente

Una funcionaria del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, que había denunciado una agresión sexual por parte de un interno se ha visto obligada a compartir espacio físico con él porque ha tenido que prestar servicio en el mismo módulo del recinto. Así lo han denunciado los portavoces de UGTPresons, los cuales recuerdan que incluso el día del incidente la mujer se tuvo que quedar donde estaba porque el recluso no fue apartado.

El segundo episodio de tensión en este caso se ha producido este fin de semana, una situación que el sindicato que ha hecho pública la novedad considera tanto "inadmisible" como "surrealista". La exigencia que formulan a la dirección es clara: "Estar a la altura y no retrasar la conducción del hombre a otro centro".

Sucesos como este son los que han motivado que los responsables de UGTPresons hayan anunciado que tratarán de conseguir que la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya les facilite "los datos de agresiones sexuales a funcionarias", ya que sospechan que el tratamiento de la información no es el adecuado.