Familias catalanas piden a la conselleria que las pruebas de competencias básicas vuelvan a hacerse sin pantallas

El debate sobre el uso de las pantallas se coló ya el curso pasado en las pruebas de competencias básicas. Una de las máximas de la llamada "digitalización responsable" que defiende la conselleria es usar las pantallas en el aula solo cuando aporten un valor añadido. Es decir, para hacer cosas que no pueden hacerse sin ellas. Agarrándose a esta idea, de absoluto consenso, direcciones y familias criticaron ya el curso pasado el "sinsentido" de que las pruebas de competencias básicas se hicieran con el ordenador. En realidad, era un método mixto, el alumnado leía el enunciado de la prueba en el ordenador y respondía en papel.

Seguirán siendo censales las evaluaciones de la expresión oral de 6º de primaria y 4º de ESO, que se realizarán entre enero y febrero

El curso pasado hubo protestas pero no se llegó a tiempo. Por ello este curso, con meses de previsión -las pruebas se realizan en primavera- las familias han empezado a organizarse para pedir a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación. En una carta abierta que un grupo de familias del Vallès Oriental han empezado a circular entre distintas afas para sumar adhesiones, afean al Departament d'Educació i Formació Professional que el curso pasado no permitiera a las direcciones de los centros, "en contra del criterio pedagógico de muchas de ellas," imprimir los enunciados para que los estudiantes pudieran leerlos en formato papel, e instan a sus responsables a "rectificar" y a volver al formato en papel para la lectura de los enunciados en las pruebas de evaluación de 4º de ESO y 6º de primaria.

Nuevo formato

En junio, durante la presentación de los resultados de las pruebas del curso pasado, la directora de la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Núria Planas, expresó su voluntad de trabajar en un nuevo tipo de pruebas que midan las competencias básicas del alumnado de 6º de primaria y de 4º de la ESO que permitan la "comparación científica" año a año de los resultados, como ya hacen pruebas internacionales como PISA. Desde el Departament subrayaron ya entonces el "perfil científico" del nuevo organismo, destacando que no se trata de un cambio de nombre -el ente que dirige toma el relevo y asume las funciones que tenía el viejo Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu- sino que quiere ser "otra cosa".

Durante este curso 2025-2026 se realizará también el estudio principal de PIRLS, una prueba internacional que evalúa la comprensión lectora del alumnado de cuarto de primaria

El primer cambio que ha trascendido, una vez publicado el calendario de las pruebas en la web del ente, es que la evaluación de final de etapa en 4º de ESO, que se realizará los días 20 y 23 de marzo, pasará de ser censal -de que la realice todo el alumnado- a ser muestral. Un cambio que, al conocerse, generó algunas críticas -algunas voces señalan la posibilidad de manipular los datos si la prueba no lo hace el conjunto de alumnado como hasta ahora sino solo un grupo de elegidos- a lo que otras voces dentro de la comunidad educativa responden que PISA es muestral y nadie pone en duda sus resultados.

Seguirán siendo censales -las hará el conjunto del alumnado- las evaluaciones de la expresión oral de 6º de primaria y 4º de ESO, que se realizarán entre el 19 de enero y el 20 de febrero, y las evaluaciones de diagnóstico a mitad de ciclo en 4º de primaria y 2º de ESO (pruebas previstas en la LOMLOE), que las realizarán todos los alumnos catalanes entre el 13 y el 17 de abril.

Otras pruebas

Durante este curso 2025-2026 se realizará también el estudio principal de PIRLS, una prueba internacional que evalúa la comprensión lectora del alumnado de cuarto de primaria y que tiene carácter muestral; y se llevará a cabo la primera edición de la Evaluación general del sistema de sexto de educación primaria, prevista en el artículo 143 de la LOMLOE, también de carácter muestral.