Las direcciones de las escuelas e institutos públicos de Barcelona buscan "el apoyo y la complicidad" de las familias para exigir más recursos

Después de celebrar el pasado 23 de octubre una asamblea que reunió a más de 130 docentes en la que decidieron plantarse y no realizar la formación en protección civil que les pedían como forma de protesta, las direcciones de los centros públicos de Barcelona han compartido este martes con las familias una carta en la que expresan sus peticiones y malestares para sumar apoyos en el conjunto de la comunidad educativa.

El comunicado enviado este martes por las direcciones a las familias explica que han solicitado una reunión urgente con la Gerente del Consorcio de Educación de Barcelona y con la consellera de Educación y FP para trasladarles la situación que viven en los centros educativos y "reclamar respuestas y compromisos concretos en tres ámbitos que afectan directamente a la calidad de la educación: la inclusión educativa, la gestión de las plantillas y las condiciones laborales de los equipos".

Los responsables de escuelas e institutos exigen al Consorcio "soluciones ante un contexto de sobrecarga de trabajo y aumento de la complejidad educativa"

Este paso -relata la carta- "surge de la voluntad compartida de garantizar una escuela pública de calidad, equitativa y sostenible, y de la necesidad de exigir soluciones ante un contexto de falta de recursos, sobrecarga de trabajo y aumento de la complejidad educativa".

El escrito de las direcciones resume sus principales demandas, encabezadas por "la dotación inmediata de más auxiliares educativos ('vetlladors') para poder hacer efectivo el decreto de inclusión". En ese mismo apartado de "educación inclusiva", las direcciones explican a las familias que piden "incrementar el personal de orientación", incorporar a profesionales de enfermería, salud mental y pediatría en las plantillas de los centros y la revisión de ratios y recursos humanos y materiales del aula ordinaria, de los SIEI (Soportes Intensivos a la Escolarización Inclusiva) y de las Aulas de Acogida.

Reducir ratios y mejorar la coordinación

Las direcciones apuntan la necesidad de "reactivar el modelo de escolarización compartida" y "la dignificación de los centros de educación especial, como parte activa del sistema inclusivo". A sus ojos, según explican en la misma carta, "garantizar una educación inclusiva de calidad pasa por reducir ratios, incrementar el apoyo de especialistas dentro del aula ordinaria y mejorar la coordinación con los recursos externos".

Reivindican la cobertura inmediata de todas las bajas, independientemente de su duración: "es necesario sustituirlas todas, no solo las de 8 días o más"

Más allá de los recursos a la inclusiva, las direcciones ponen sobre la mesa otras cuestiones, como la gestión de plantillas. En ese apartado, piden "la cobertura inmediata de todas las bajas, independientemente de su duración". "Es necesario sustituir todas las bajas, no solo las de 8 días o más", apunta la carta, que señala también la necesidad de "disponer de personal administrativo especializado en la gestión económica y administrativa de los centros educativos".

"Mantenimiento de los perfiles"

Una petición más polémica -ya que choca con la demanda unitaria del conjunto de sindicatos- es "mantener los perfiles docentes y recuperar las adjudicaciones por entrevista en las bajas de larga duración, para dar respuesta a las necesidades reales de los centros y a su proyecto educativo".

Por último, las direcciones explican su reivindicación de una "desburocratización real", con la simplificación de procesos y eliminación de tareas duplicadas y la mejora de los espacios de participación entre direcciones y administración, con "canales de diálogo y toma de decisiones compartida".

"Etapa de diálogo"

"Como direcciones de centro, queremos mantener nuestro compromiso con el alumnado y con sus familias, trabajando cada día para ofrecer una educación pública de calidad, equitativa y al servicio de todos y todas. Al mismo tiempo, entendemos que este compromiso debe ser compartido: solo con los apoyos, recursos y condiciones adecuadas podremos garantizar que las escuelas e institutos públicos sigan desarrollando con calidad su función educativa y social", termina la carta a las familias, en la que se les pide explícitamente "apoyo y complicidad". "Desde el Consorcio de Educación se nos ha manifestado su voluntad de reunirse con nosotros, por lo que pensamos que iniciaremos una etapa de diálogo y decisiones conjuntas. Pero, si no fuera así, es posible que en las próximas semanas sea necesario impulsar acciones o movilizaciones conjuntas de toda la comunidad educativa para hacer oír nuestra voz y exigir las mejoras que el sistema educativo necesita con urgencia", concluyen.