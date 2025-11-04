El Correllengua "más ambicioso" recorrerá todos los territorios de habla catalana para reivindicar la unidad lingüística: “Es el momento de aumentar la apuesta”

“Es más complicado hacer las cosas con un Govern en contra, pero es el momento de aumentar la apuesta”. Con toda esta declaración de intenciones fue presentado en Palma el Correllengua 2026, cuya ‘Flama per la Llengua’ atravesará por primera vez todos los territorios de habla catalana para reivindicar la unidad lingüística.

Tras el éxito del año pasado, donde la llama recorrió por primera vez municipios de todas las Illes Balears, y no solo de Mallorca, con motivo de su 30 aniversario, la edición de 2026 se presenta como “la más ambiciosa” hasta la fecha. En esta ocasión, la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y l’Alguer se unirán simbólicamente a través de la llama, que recorrerá más de 1.500 kilómetros entre el 19 de abril y el 5 de mayo.

“El Correllengua Agermanat es una iniciativa cultural y deportiva que quiere fomentar el uso social del catalán y reivindicar su unidad en todo el ámbito lingüístico”, explicó Pau Emili Muñoz, portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua y del Correllengua Agermanat. El evento se ha presentado de forma conjunta en Palma, València y Barcelona, “como muestra de la voluntad de encontrar puntos en común entre territorios y promover un proyecto compartido en torno a la lengua”.

La llama partirá desde Prada y pasará por ciudades como Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó y l’Alguer. En las Illes Balears, llegará a Formentera el 29 de abril, a Eivissa el 30, a Menorca el 1 de mayo y a Mallorca el día 2.

“Nace como una iniciativa ambiciosa que quiere superar las fronteras administrativas para reivindicar la lengua catalana como elemento común de todos los territorios que la comparten”, añadió Muñoz.

La organización cuenta con la colaboración de más de un centenar de entidades municipales, que a lo largo del recorrido acogerán conciertos, encuentros, talleres y actividades deportivas y culturales abiertas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar el uso y la visibilidad del catalán.

Durante la presentación, Muñoz también se refirió a la propuesta del Partido Popular para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación de Baleares: “El Govern debe defender el catalán. Si una lengua minorizada sufre ataques desde las instituciones, significa que el Govern no está cumpliendo con sus responsabilidades.”

Origen Correllengua

Inspirado en la Korrika vasca y heredero de unas cuarenta ediciones de Correllengua celebradas en diversos territorios de habla catalana, el evento combina una carrera no competitiva con actividades lúdicas, culturales y populares. La llama se transmite de mano en mano a través de municipios, universidades y espacios públicos como símbolo de continuidad y compromiso con la lengua.

Nacido en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua, el Correllengua se extendió rápidamente al País Valencià y Catalunya. Desde entonces, centenares de municipios lo han acogido en diferentes formatos.