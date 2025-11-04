Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio de conformidad

Condenado el alcalde de Naut Aran por levantarle la falda a una joven

Naut Aran

Naut Aran

EFE

La magistrada del juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha condenado in voce, en un juicio de conformidad celebrado ayer lunes, al alcalde de Naut Aran (Vall d'Aran), César Ruiz-Canela Nieto (Convergéncia Aranesa), por un delito de abuso sexual por levantar la falda a una joven en una discoteca de Vielha.

Ruiz-Canela aceptó pagar una multa de 3.240 euros, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima (a su vivienda, lugar de estudios o de trabajo) y de comunicarse con ella en los próximos cuatro años. Asimismo, ha sido inhabilitado para trabajar con menores de edad en los próximos tres años.

El alcalde indemnizará a la chica con 15.000 euros por los daños morales ocasionados. Por tratarse de un juicio por conformidad, la víctima no llegó a declarar en el juicio.

En junio de 2022, en una discoteca de la capital de la Val d'Aran el alcalde condenado acosó y levantó la falda a la joven mientras ella bailaba. César Ruiz-Canela fue filmado en un vídeo acercándose a la chica y levantándole la falda.

El alcalde de Naut Aran no ha dimitido por estos hechos, aunque Unitat d'Aran, en la oposición, ha pedido que deje el cargo.

