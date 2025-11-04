Centenares de personas se concentran para condenar el asesinato machista ocurrido en Zaragoza

Centenares de personas se han concentrado este martes en la plaza de España de Zaragoza reclamando "compromiso y no postureo" para protestar por el asesinato machista que ha costado la vida a una mujer de 49 años este martes en la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José.

En un comunicado al que se ha dado lectura la Coordinadora de Organizaciones Feministas, ha señalado que la muerte de Eugenia es "otra vida arrebatada por la violencia machista", añadiendo: "Zaragoza vuelve a llorar, y nosotras volvemos a gritar, esta vez más fuerte: ¡basta de tibieza, basta de excusas, basta de silencios cómplices! Mientras las instituciones posan, nosotras enterramos". "Mientras se celebran discursos vacíos, nosotras sostenemos familias rotas. Mientras se calcula cada palabra para no molestar al negacionismo, a nosotras nos asesinan", han afirmado.

Las convocantes se han quejado de que la ciudad de Zaragoza sigue fuera del sistema de protección VioGén, "sin coordinación real, sin protección eficaz, sin red de apoyo para las mujeres que no denuncian o para las que el sistema clasifica como 'riesgo bajo', que tantas veces acaba siendo una tumba".

"Necesitamos hechos, no gestos; compromiso, no postureo; protección real, no discurso, porque la coherencia no se improvisa cuando ya hay una víctima. La coherencia se demuestra todos los días, con recursos, con políticas valientes, y sin miedo a señalar al machismo y su aliado: el negacionismo", han resaltado. "Nombrar está bien, actuar salva vidas, y aquí venimos a exigir acción; cada silencio institucional, cada 'ya veremos', cada excusa, nos cuesta vidas" y "no hay punto intermedio: o se está con las víctimas, o se está del lado de los agresores".

Contra el negacionismo

"Hoy decimos su nombre: Eugenia. Hoy abrazamos a su barrio y a su gente. Hoy señalamos, exigimos y gritamos: Ni una menos, ni una asesinada más" porque "vivas y libres nos queremos". "Zaragoza, despierta, o la próxima seremos alguna de nosotras", han concluido.

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha manifestado: "A pesar del negacionismo, de esta violencia de género, hoy estamos aquí en Zaragoza condenando, por desgracia, un asesinato más de violencia de género", añadiendo que "el Gobierno de España sigue en esta lucha hacia adelante, seguiremos siempre instando a las instituciones, administraciones y a toda la sociedad".

Herrero ha explicado que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, está negociando con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "los últimos flecos que quedaban" para implantar en la capital aragonesa el sistema VioGén. "Estamos pendientes de una fecha para una Junta Local de Seguridad, donde se firmaría ese protocolo operativo".

La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, ha expresado que "hoy es un día muy triste para la ciudad, han asesinado a una vecina, Eugenia". "A las mujeres se les mata por el hecho de ser mujeres porque la violencia de género existe, la violencia machista existe; aunque la ultraderecha ha llegado a las instituciones para decir que no existe la violencia de género, existe".

A su juicio, "ese combinado de Partido Popular y Vox tiene unas grandes consecuencias para las ciudades y para todos los gobiernos, tiene la consecuencia de que niegan el machismo, legitiman la violencia y perdemos en derechos: Cuando el Partido Popular y Vox suman, quien pierde son las mujeres". Tambén ha afirmado que "las mujeres y la sociedad llevan avanzando en derechos hace muchos años y PP y Vox han decidido retroceder en derechos".

1.331 asesinadas

Ranera ha enfatizado que Zaragoza ha sido siempre "una ciudad moderna, abierta, plural, que protege a sus mujeres", pero el Gobierno local "ha decidido que el sistema de protección VioGén no se tiene que poner en marcha", aunque en el resto de ciudades españolas ya se esté aplicando. La portavoz socialista ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, "que abandone a la ultraderecha y deje de sumarse a esas concesiones".

La secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, ha enfatizado que hay 1.331 mujeres asesinadas, "1.331 víctimas a las que se les han roto la vida, que se les ha roto el futuro, dejando por el camino a muchos hijos y a muchas hijas. Hay que llamar a las cosas por su nombre: Violencia de género, violencia machista".

"Todas y cada una de las administraciones tenemos que posicionarnos en contra de este tipo de violencia y aportar cada una de las administraciones todo aquello necesario para que no se produzca ni una sola víctima más. Hay que concienciar a las mujeres que tienen que denunciar enérgicamente". Denunciar "es indispensable", ha incidido, proclamando: "Ni una más". "Son asesinatos, son asesinatos machistas y es asesinato de violencia de género", ha recalcado.

Berges ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Zaragoza, criticando la retirada de los Puntos Violeta durante las pasadas fiestas del Pilar, y ha realzado "la importancia de visibilizar y dar luz a lo que está sucediendo con las violencias de género".

"No podemos tapar las cosas, no podemos encubrirlas, por mucho que las tapemos, por mucho que no queramos hablar de ellas, seguimos teniendo muertes, tenemos asesinatos de mujeres y de niños en muchos casos y de niñas", ha continuado, emplazando a "no dar ni un paso atrás y seguir defendiendo a las mujeres".