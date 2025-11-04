Previsión del Meteocat
Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
EP
Protecció Civil de la Generalitat ha activado este martes por la tarde la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) ante la previsión de fuertes lluvias a partir de la madrugada del jueves en el litoral y prelitoral de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).
Según ha informado en un comunicado, el fenómeno empezará por la zona sur y oeste de Catalunya y se extenderá durante la mañana por la zona central y la costa, hasta el extremo oeste.
Así, el episodio de lluvia empezará a partir de la madrugada del jueves 6 de noviembre y se alargará hasta finales de la tarde del mismo día. Se prevén lluvias intensas superiores a los 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos en todas las comarcas de Terres de l'Ebre y comarcas del Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp (Tarragona) entre la 1 de la mañana y las 7 horas. En el resto de comarcas afectadas se esperan lluvias con intensidad de 20 l/m2 en 30 minutos, y las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta.
Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar pasar por rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.
