Catalunya supera los 3.000 centenarios, el 83% de ellos mujeres

El número de centenarios ha superado en Catalunya la barrera de los 3.000. En concreto, 3.051 personas superaron los 100 años en los primeros seis meses del 2025, 196 más que el 1 de julio de 2024, lo que representa un crecimiento de casi el 7%, según los datos provisionales de población correspondientes al primer semestre del año publicados este martes por Idescat.

De ellos, 2.549 son mujeres (el 83,5%) y 502 hombres (16,5%), lo que demuestra, de nuevo, que las mujeres son más longevas dado que entre los mayores de 65 años, la población femenina en España supera en casi un 30% a la masculina.

Pero unos y otros viven cada vez más años, lo que ha provocado que en todo el país número de centenarios alcanzara en 2024 un máximo histórico: casi 16.000 personas, de los que más de 3.000 viven en Catalunya, según Idescat.

Más de 8 millones

La estadística catalana publicada este martes indica además que la población de Catalunya a 1 de julio se situó en 8.154.627 habitantes, tras crecer en 41.137 personas durante el primer semestre del año. En términos interanuales, respecto al 1 de julio de 2024, el crecimiento es de 87.173 habitantes (1,1%).

Por grandes grupos de edad, durante los primeros seis meses del año 2025, el grupo de 0 a 15 años disminuyó (10.869 personas menos), porque cada vez hay menos nacimientos. En cambio, aumentó la población de 16 a 64 años (35.375) y la de 65 años o más (16.631). En relación con un año atrás y en términos relativos, la población de 0 a 15 años disminuyó un 1,9%, mientras que la de 16 a 64 años aumentó un 1,4% y la de 65 años o más, un 2,3%.

Por provincias, la población aumentó en las cuatro en el primer semestre. En relación con un año atrás y en términos relativos, donde más aumentó la población es en Tarragona y en Lleida, con un crecimiento interanual del 2,2% y del 1,4% respectivamente.