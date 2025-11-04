El cambio climático reducirá un 12,5% el agua de los regantes de la cuenca del Ebro para 2050

La adaptación al cambio climático está en el centro de la planificación para el próximo plan hidrológico del Ebro que deberá entrar en vigor en el año 2028. Por el momento, la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) está trabajando en unos documentos iniciales a los que han añadido este mes de septiembre nuevos estudios técnicos que elevan los efectos por el incremento de temperaturas y el descenso de precipitaciones desde el 5% previsto inicialmente al 12,5%, la reducción de recursos que se calcula para el año 2050.

Estos cálculos a la baja en el uso del agua de la cuenca, que afectan especialmente a los regantes por utilizar el 95% de los recursos, ya fueron presentados hace un año como el horizonte que se plantea el organismo para adaptar el sistema. En esta ocasión es un documento presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un instituto adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que prevé también que el cambio climático "aumentará las necesidades hídricas de los cultivos".

Además de estos nuevos informes, la CHE ha recibido 88 aportaciones de 111 entidades pidiendo una revisión de los trabajos previos, sobre todo pertenecientes a regantes, pidiendo que no se efectúe un recorte tan amplio, pues la propia gestora de la cuenta ya valoraba una reducción de dotaciones de entre el 12 y el 15%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, ha indicado que con todas estas propuestas van a iniciar "un trabajo colectivo para reconsiderar las propuestas", aunque ha especificado que la reducción en el gasto de agua siempre estará presente.

De este modo, la CHE continúa instando a los regantes y a las administraciones agrícolas "a seguir impulsando la modernización de regadíos para lograr explotaciones más eficientes en el uso de recursos y mejor preparadas para afrontar posibles periodos de sequía".

Las aportaciones recibidas a los documentos mencionados, procedentes de sectores tan diversos como los regantes (36%), las administraciones públicas (20%), las entidades ecologistas (20%), las asociaciones sociales (10%), ciudadanos particulares (10%), las organizaciones relacionadas con la energía (3%) y los usos recreativos (con un 1%) que han concitado "una respuesta casi unánime y contraria" a la reducción.

Arrazola explica, en todo caso, que el trabajo que están realizando es "objetivo y riguroso" y señala que los porcentajes que se valoran "son la media de todos los sectores" de la cuenca, por lo que buscarán cerrar un acuerdo "pormenorizado" tratando los sistemas de forma individualizada.

Se han realizado 39 modificaciones de las que destacan cambios como la incorporación de un apartado que hace referencia a la gestión de sedimentos de la cuenca del Ebro, que en la proyección realizada de regadíos a futuro se tenga en cuenta la posibilidad de incluir pequeños regadíos que cumplan con las condiciones de sostenibilidad establecidas en el plan hidrológico. Otros temas que han estado presentes en las aportaciones recibidas son el caudal ecológico mínimo y el conflicto con las concesiones existentes; el inventario de presiones e impactos; o los roles y responsabilidades de las administraciones competentes en el plan.

Un ejemplo de este trabajo que afrontan está en la propia desembocadura del Ebro. Por ejemplo, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Miguel García Vera, ha detallado que se está analizando el comportamiento de los caudales ecológicos en el delta, especialmente tras la situación de sequía de 2023 cuando se vivió "un episodio muy extremo".

Por el momento se está trabajando en una "propuesta muy consensuada" que busca dar más caudal a los canales y acequias reduciendo "un poco" el agua que pasa por el Ebro a la altura de Tortosa.

El presidente del organismo de cuenca ha recordado ante los retos que plantea la nueva organización que los estudios que justifican las dotaciones actuales ya tienen 30 años, por lo que se está en el momento adecuado para regular los usos, un trabajo de adaptación ecológica que desde la industria ya están haciendo. "Vamos a mejorar las estimaciones, pues una dotación sobredimensionada puede generar desequilibrios", ha dicho.

Las nuevas aportaciones y documentos van a ser sometidos a otro periodo de consultas que se extenderá hasta mayo de 2026.