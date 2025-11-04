Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares anuncia la gratuidad del transporte para alumnos de FP a partir del próximo curso

La medida se prevé aplicar en las rutas escolares ya establecidas, en horario de mañana, según ha explicado el conseller del ramo, Antoni Vera

El conseller de Educación, Antoni Vera, esta mañana en el Parlament

El conseller de Educación, Antoni Vera, esta mañana en el Parlament / CAIB

Andrés Martínez

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Baleares pondrá en marcha la gratuidad del transporte escolar para el alumnado de Formación Profesional a partir del curso 2026-2027. Así lo ha anunciado el conseller del ramo, Antoni Vera,  una medida que se prevé aplicar en las rutas escolares ya establecidas, en horario de mañana, garantizando que los estudiantes de FP puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de alumnos.

"Con esta iniciativa, el Govern da un paso más en su apuesta por garantizar las mismas oportunidades educativas a todo el alumnado. Además, se trata de una acción estratégica para combatir el abandono escolar en etapas postobligatorias, facilitando el acceso a los centros de Formación Profesional", argumentan desde el Ejecutivo autonómico.

Movilidad

Según explican desde la conselleria, esta medida se suma a las actuaciones que el Govern ha impulsado en materia de movilidad educativa. "Desde el curso 2024-2025, los estudiantes de Bachillerato ya disfrutan de transporte escolar gratuito, y en el curso actual se ha incorporado una instrucción pionera que permite el uso flexible del transporte para alumnos en régimen de custodia compartida, adaptándose a las necesidades familiares con paradas múltiples o vehículos alternativos", detallan.

"Con esta nueva ampliación, el Govern reafirma su compromiso con una educación accesible, inclusiva y territorialmente equilibrada, donde la movilidad no sea un obstáculo para la formación", determinan desde el Ejecutivo balear.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  3. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  4. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  5. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  6. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
  7. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
  8. La demanda de casas prefabricadas en España se dispara: son más económicas y tardan mucho menos en construirse

El calentamiento global avanza hacia los 2,5 grados de media, uno por encima de la "línea roja"

El calentamiento global avanza hacia los 2,5 grados de media, uno por encima de la "línea roja"

La Policía Nacional alerta sobre el MiDNI: en qué casos será válido a partir de abril de 2026

La Policía Nacional alerta sobre el MiDNI: en qué casos será válido a partir de abril de 2026

Baleares anuncia la gratuidad del transporte para alumnos de FP a partir del próximo curso

Baleares anuncia la gratuidad del transporte para alumnos de FP a partir del próximo curso

Plagas de insectos se están cargando los bosques europeos

Plagas de insectos se están cargando los bosques europeos

Zayna Khayat, futurista de la salud: "El 90% del dinero de la salud está invertido en predecir los síntomas de los pacientes"

Zayna Khayat, futurista de la salud: "El 90% del dinero de la salud está invertido en predecir los síntomas de los pacientes"

El restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca, calcinado tras un incendio

El restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca, calcinado tras un incendio

El Govern adapta la formación policial y de emergencias del Institut de Seguretat Pública ante el aumento de riesgos

El Govern adapta la formación policial y de emergencias del Institut de Seguretat Pública ante el aumento de riesgos

Ceuta: De la presión migratoria al impulso de nuevos sectores

Ceuta: De la presión migratoria al impulso de nuevos sectores