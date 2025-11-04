La Audiencia de Barcelona mantiene la cárcel contra un doctor de Interior que abusó sexualmente de una mossa

La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso interpuesto por Jorge Planas, el médico del Departament d’Interior condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de una agente de los Mossos d'Esquadra en su consulta en 2019.

En junio de 2024, el Juzgado de lo Penal número 29 de Barcelona ya condenó a Jorge Planas, como autor criminalmente responsable de un delito de abusos sexuales, así como a la Generalitat de Catalunya como responsable civil subsidiaria, ya que la víctima era una agente del cuerpo.

Sin embargo, un mes después tanto la Generalitat como el propio condenado interpusieron recurso de apelación. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha resuelto estas alegaciones ratificando las condenas. Además de los años de cárcel la sentencia, también obliga a pagar 10.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, que asumirá la Generalitat, y al galeno a no trabajar de médico durante el tiempo de condena.

En su sentencia, los magistrados señalan que el 6 de noviembre de 2019, en el centro médico de Interior, el condenado se aprovechó de su condición de médico interino adscrito a la Unidad Básica de Salud de la Generalitat para hacer tocamientos a la víctima "con el fin de satisfacer sus instintos sexuales más bajos". Además, creen que el doctor lo hizo sabiendo la especial vulnerabilidad de la víctima.

En concreto la agente acudió a la consulta del médico para renovar "su adaptación al servicio" y el condenado, tras pedirle que se quedara en ropa interior y explorarle la espalda en posición erguida, le pidió que se pusiera de cuclillas y posteriormente que se tumbara en la camilla para hacerle una exploración ginecológica. La paciente le replicó que tenía sus revisiones al día y todo estaba correcto, y él le respondió que "nunca estaba de más", con la intención de satisfacer sus instintos sexuales más bajos y sin utilizar guantes, le tocó los pechos y las partes íntimas.

Los magistrados dan "credibilidad" a la denunciante por la forma "en que se expresó la denunciante en el juicio" y señala el "impacto emocional" que sufrió la mujer. Es la segunda sentencia firme contra el mismo médico y aún queda un tercer procedimiento penal abierto contra él por otras tres denuncias, entre ellas una de agresión sexual.

Tanto el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) como el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), que acompañan a las víctimas, han celebrado que "por segunda vez" los tribunales ratifiquen unos abusos sexuales "que han provocado graves consecuencias en nuestras compañeras". También señalan que "ni la Dirección General de la Policía, ni el Departamento de Interior del momento gestionaron de forma correcta" estas denuncias.