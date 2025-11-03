La teleasistencia de Barcelona recibe 35 llamadas diarias de ancianos para "conversar por soledad"

La soledad no deseada es un problema que está presente cada vez más en el día a día de los vecinos de las grandes ciudades, principalmente de sus mayores, pese a que la Estrategia municipal contra la soledad del Ayuntamiento de Barcelona señala que las personas que más se sienten solas alguna vez o con frecuencia son principalmente los jóvenes entre 16 y 34 años. Sin embargo, al detectarse que mucha gente mayor vive sola la Administración pone en marcha mecanismos para atenderlos.

Uno de ellos es la teleasistencia, un dispositivo que tiene el usuario y que está conectado por la línea telefónica a una central receptora y que permite comunicar en caso de urgencia simplemente pulsando un botón. La pueden solicitar los mayores de 75 años y otras menores de esa edad con movilidad reducida o grado de dependencia.

Según datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, este servicio en Barcelona recibió el año pasado 57.000 llamadas, de las que 14,8% fueron para pedir ayuda, lo que significa una media mensual de 8.500 llamadas. De ellas, un 12,14%, lo que supone 35 al día, se tipificaron por los técnicos como "conversaciones por soledad", es decir, "la necesidad de las personas de sentir y comprobar que al otro lado del teléfono hay alguien", según los servicios sociales del consistorio.

El resto de llamadas a la teleasistencia es para comunicar situaciones como vacaciones, ingresos hospitalarios o cambios de contactos, aunque también hay un 22,8% de llamadas que corresponden a pulsaciones no deseadas de la medalla. Los técnicos de este servicio también suelen hacer llamadas a las personas mayores para hacer un seguimiento de su día a día y así conseguir que no se sientan tan solas.

Red contra la soledad

Junto a la teleasistencia, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona también tienen el proyecto Radars para paliar los efectos de la soledad no deseada y prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores.

Para ello se crea una red de voluntarios en los barrios, formada por vecinos, comercios, principalmente las farmacias, y centros de salud, que deben estar atentos a la dinámica diaria de los ancianos de su entorno y si detectan algún cambio importante, se ponen en contacto con los servicios sociales. El programa Radars está presente en 59 barrios de Barcelona, cuenta con la colaboración de 300 voluntarios y el año pasado atendió a unas 2.500 personas mayores.

"La soledad es un sentimiento natural, que forma parte de la vida. Todo el mundo puede sentirse solo en algún momento a lo largo de sus etapas de vida. Pero cuando ese sentimiento se cronifica, puede tener un impacto muy negativo sobre el bienestar emocional y la salud de las personas" señala Marta Villanueva, concejal de Salud y Personas con Discapacidad en Barcelona.

Morir en "silencio"

Javier H., un agente de la Guardia Urbana de Badalona, recuerda que hace unos años tuvo una intervención que le impresionó. Fue en el centro de la ciudad, en una zona de casas bajas y antiguas. Los vecinos les habían llamado ya que hacía días que no veían al ocupante de una de estas viviendas y de dentro salía un fuerte olor. "Llamamos a la puerta y ahí no contestaba nadie", explica a este diario, por lo que activaron el protocolo en estos casos reclamando la presencia de bomberos y una ambulancia.

Después de que los bomberos forzaran la puerta, los agentes entraron en la vivienda y vieron a una persona mayor, de unos 75 años, muerta en el sillón de su casa, en pijama y bata, mientras veía la tele: "Había fallecido allí totalmente solo, en silencio, ni familiares ni nadie se habían percatado". El agente remarca que la imagen del anciano muerto le impactó bastante, ya que pensó que "si no tienes vecinos, pues bueno, nadie se da cuenta de que has fallecido".

Ante estas situaciones. el protocolo policial es siempre el mismo: primero los agentes reciben el aviso por parte de vecinos de mal olor. Acuden a la vivienda y deben solicitar la presencia de los bomberos para abrir la puerta, ya que nadie responde a la llamada, además de una ambulancia por si hay dentro alguien que la necesita. Una vez dentro los agentes constatan que hay una persona fallecida y activan al juzgado correspondiente que se hace cargo de las diligencias

Al existir participación judicial tras encontrar a una persona fallecida en su vivienda por muerte natural el juzgado suele determinar en la mayoría de casos que se le haga la autopsia. De esta práctica se encarga un forense. Según datos del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, entre 2019 y 2024 se practicaron 26.327 autopsias, que corresponden a un 6% del total de muertos que se producen en Catalunya.

De estas autopsias, un 62,1% corresponden a fallecidos por causas naturales. Por grupos de edad, el 71,3% de estas autopsias por muertes naturales fueron a mayores de 60 años y el 66,8% a mayores de 70 años.

El informe de 2023 de la Agència de Salut Pública de Catalunya indica que tres de cada 10 personas de más de 80 años viven solas, las mujeres en más proporción que los hombres, aunque disponen de más apoyo social. También señala que "las relaciones sociales y la soledad pueden tener consecuencias en la salud, particularmente en el bienestar emocional", pese a que remarca que "vivir solo no implica tener que sentirse solo, ya que es el apoyo social de que se dispone lo que explica en buena parte el sentimiento de soledad".