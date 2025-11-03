Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Profesores denuncian presuntos malos tratos a niños con autismo en una escuela de educación especial de Blanes

El Departament d'Educació i FP ha abierto un expediente informativo al centro

La investigación sigue en curso, aunque todavía no se ha demostrado nada

Entrada del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes

Entrada del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes / Gerard Vilà / ACN

El Departament d'Educació i Formació Professional ha abierto un expediente informativo al Centre d'Educació Especial El Ventijol, en Blanes, por presuntos malos tratos a los alumnos con autismo, según ha adelantado 'La Vanguardia' y ha confirmado este diario. Algunos docentes fueron los primeros en denunciar los malos tratos y detallaron que se producían tanto agresiones físicas como verbales, incluyendo tirones de oreja o bofetadas. Dos de los denunciantes se encuentran bajo la protección de la Oficina Antifrau de Catalunya con el estatus de alertadores.

La conselleria, por su parte, aclaró que las versiones recogidas durante la primera inspección resultaron contradictorias y que "no se han podido demostrar las conductas denunciadas". Aún así, la inspección ha detectado numerosos "elementos de mejora en la gestión del centro" y se han propuesto diversas medidas para revertirlo, cuya correcta implantación está siendo verificada periódicamente.

Inspector extra al centro

Además, Educació ha destinado un inspector extra al centro y "desmiente categóricamente que la inspección haya intentado entorpecer las denuncias" y aclaran que el caso todavía no está cerrado.

Por su parte, la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) —que se activó para realizar un seguimiento— sigue manteniendo el caso abierto.

