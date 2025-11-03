Abierta la convocatoria del Premio Talento Joven de Periodismo Europeo

El concurso Premio Talento Joven de Periodismo Europeo es una iniciativa de la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya y la Fundació Catalunya Europa, junto con EL PERIÓDICO, que pretende promover la información documentada y contrastada para provocar la reflexión y el análisis sobre temas europeos.

Para ello, en esta primera edición se premiará a los autores/as de obras periodísticas de prensa escrita (sea en formato papel o digital) en dos modalidades: obra publicada (siempre que la publicación sea dentro del año natural de la convocatoria) y obras no publicadas, es decir, proyectos de trabajos periodísticos inéditos que se quieren llevar a cabo, pero que aún no se han publicado en ningún medio, ya sea en medios convencionales, blogs webs personales u otros soportes.

Objetivo del concurso

El objetivo del concurso Premio Talento Joven de Periodismo Europeo es alentar la práctica del periodismo en relación con los temas europeos, así como estimular el conocimiento profundo de las cuestiones e instituciones que afectan a la ciudadanía europea.

Por este motivo, queremos reconocer públicamente el trabajo de los y las periodistas jóvenes, hasta los 35 años, que traten estos temas con calidad y rigor periodístico y fuentes e informaciones bien contrastadas como garantía imprescindible para generar un debate ciudadano a nivel europeo.

Organizadores y colaboradores

El concurso lo convoca y organiza la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya y la Fundació Catalunya Europa con la colaboración de EL PERIÓDICO. Además, cuenta con el apoyo del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Firma en la redacción de El Periódico del convenio I Premi Talent Jove de periodisme europeu. Firman, de izquierda a derecha: Marc Vidal, presidente de la APEC; Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico, y Guillem Maragall, vicepresidente de la Fundació Catalunya Europa. / MÒNICA TUDELA

Convocatoria en curso

El plazo de presentación de candidaturas para optar al I Premio Talento Joven de Periodismo Europeo se abre el 30 de octubre de 2025 y finaliza el 30 de noviembre de 2025.

Plazos

Las obras pueden entregarse entre los días que comprenden la convocatoria. Para su recepción, se tendrá en cuenta la fecha de envío del correo electrónico o sistema de transferencia de archivos.

Premios

En cada convocatoria se otorgarán dos reconocimientos:

Premio en categoría de obra publicada en medios, galardonado con 1.000 euros .

. Premio en categoría de obras/investigaciones no publicadas, con un galardón económico de 2.000 euros que tiene por objetivo facilitar que el periodista pueda llevar a cabo su propuesta de información inédita y se comprometa a llevar a cabo la obra en un período de tres meses desde el anuncio del galardón. Este reconocimiento, además, incluye el compromiso de publicación de la obra periodística, en las condiciones que fijen los organizadores y colaboradores, en EL PERIÓDICO.

Participantes

Obra publicada: El premio está abierto a todos los profesionales del periodismo hasta los 35 años que puedan acreditar su trabajo en un medio con sede en Catalunya destinado a informar a la ciudadanía catalana.

No publicada: Se pueden presentar todos los profesionales del periodismo hasta los 35 años con dominio de la lengua catalana.

Requisitos de participación

Por la categoría de obra publicada en medios, los requisitos específicos serán:

Se podrán presentar al concurso obras periodísticas para prensa escrita (papel o digital), de cualquier género, que recojan los frutos del trabajo de los autores. Para poder presentarla, la obra deberá haber sido difundida en algún medio con sede en Catalunya, en lengua catalana o castellana, entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, ambos incluidos.

En caso de que sea un reportaje publicado en internet, es necesario indicar en un PDF una breve presentación del reportaje con el titular, un breve resumen de la obra y el enlace HTML a la obra publicada. En caso de que no se haya publicado en internet, es necesario adjuntar el archivo (en formato PDF). Se deben subir los archivos a través del mismo formulario. En caso de superar el peso máximo de los documentos adjuntos, será necesario añadir un enlace a un sistema de compartición de archivos (preferiblemente Wetransfer) en el campo correspondiente del formulario.

Para presentarse con una obra publicada, es necesario rellenar este formulario de inscripción.

Por otra parte, para la categoría de obra no publicada, los requisitos específicos son:

Se podrán presentar al concurso obras o trabajos periodísticos inéditos no publicados para prensa escrita (papel o digital). Estas obras inéditas no publicadas pueden ser obras ya terminadas y listas para su publicación, así como propuestas de investigaciones o temas aún por desarrollar por falta de recursos.

Los autores tendrán que detallar en el formulario de inscripción un breve 'pitch', propuesta de investigación o tema, la hipótesis, posibles fuentes, localizaciones y un breve resumen de la idea periodística que se quiere desarrollar.

Para presentarse con una obra NO publicada, es necesario rellenar este formulario de inscripción.