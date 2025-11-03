Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nueva edición de eWoman, una jornada para reconocer el liderazgo femenino

El próximo martes 11 de noviembre en CASA SEAT, EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica reunirán a diversas profesionales en un evento para motivar e inspirar a otras mujeres

Evento eWoman Barcelona del año pasado.

Evento eWoman Barcelona del año pasado. / Cristina Diestro

La lucha por la igualdad avanza terreno día a día, tanto en el ámbito personal, como en el político y en el laboral, incontables mujeres se dejan la piel para acabar con la desigualdad aún latente en nuestra sociedad. Datos como la brecha salarial, que persiste con casi 20 puntos de diferencia, o el número de mujeres CEO y directivas, que aún está lejos del 50%, evidencian que aún queda mucho camino por recorrer.

Parte de ese camino pasa por visibilizar y reconocer el talento femenino, todas esas mujeres que logran romper el techo de cristal y superarlo, allanando paso a paso el camino para las demás. Para poner en valor el talento y el liderazgo femenino, EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, con la participación de IKEA organizan una nueva edición de eWoman el próximo martes 11 de noviembre a las 19 horas. Una encuentro que tendrá lugar en CASA SEAT y está concebido para servir de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecer la imagen femenina.

Tres conversaciones

Bajo el título de “Mujeres líderes con el valor de arriesgarse”, eWoman contará con diversas ponencias y conversaciones entre mujeres inspiradoras. Un espacio en el que poder dar voz a profesionales que han destacado en sus carreras laborales, a través de un gran esfuerzo y talento. Laura Carnicero, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de SEAT S.A y Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO serán las primeras en salir al escenario, para compartir con el público su experiencia y dialogar sobre la situación de la mujer en el mundo profesional.

El evento contará también con la presencia de Ester Pujol, directora del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB; Natàlia Ríos, responsable de la sección de economía de EL PERIÓDICO; Paula Clemente, redactora de economía del mismo diario y Eva Mengs, directora de sostenibilidad de IKEA Ibérica. Las seis profesionales hablaran tanto de sus propias vivencias como sobre los retos y las oportunidades para las mujeres emprendedoras.

Coaching y networking

Además de las charlas, las asistentes podrán disfrutar de una sesión de coaching, dirigida por CAMBYO. Una actividad dinámica y enriquecedora focalizada en el empoderamiento femenino. Al finalizar, habrá un espacio de cóctel networking, que permitirá a las profesionales intercambiar opiniones sobre el evento y poner en común los problemas y las soluciones que se encuentran en su día a día.

*La asistencia es gratuita y de aforo limitado. Para asistir es necesario confirmar asistencia en el siguiente enlace.

TEMAS

Donde la cobertura no llega, la colaboración sí: cómo la tecnología une el campo y la ciudad

Nueva edición de eWoman, una jornada para reconocer el liderazgo femenino

La portada de EL PERIÓDICO del 4 de noviembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 3 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 3 de noviembre de 2025

Dimite la concejala del PSC de Sant Sadurní d'Anoia condenada por sustraer a sus hijas pese a tener la custodia

La familia del joven asesinado a tiros en Lleida en 2006 pide reabrir el caso

Catalunya obligará a los municipios con potencial a reservar un espacio mínimo para las renovables

