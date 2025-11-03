Los Mossos encuentran 2.500 plantas de marihuana de un metro de alto en un bosque de Pontils (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un cultivo con 2.514 plantas de marihuana en una zona boscosa de Pontils (Conca de Barberà) de difícil acceso. Los agentes remarcan que se trata de una plantación que llevaba tiempo en marcha por lo que las plantas eran de más de un metro de altura.

A principios de septiembre, los agentesdescubrieron la existencia de una plantación de marihuana en el bancal del río Gaià en una zona boscosa de difícil acceso y, el pasado jueves, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Montblanc (Tarragona) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) se desplegaron en el lugar para desmantelar el cultivo.

Más de 2.500 plantas

Los agentes localizaron un total de 2.514 plantas de marihuana de más de un metro de alto, así como un sistema de riego formado por unas canalizaciones de agua procedente del río Gaià.

A pocos metros localizaron un campamento con diversas tiendas de campaña, donde hallaron alimentos, bebidas, mochilas, ropa y productos fitosanitarios para favorecer el crecimiento del cultivo.

Plantación destruida

Con ayuda de una empresa especializada y la correspondiente autorización judicial, los mossos destruyeron las plantas en el mismo lugar, desmantelaron el sistema de riego y el campamento, mientras mantienen abiertas las gestiones sobre este cultivo y continuarán con la búsqueda de otros en la zona.