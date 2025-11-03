Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los marineros emblemáticos de Cadaqués se convierten en modelos por una buena causa

El fotógrafo José Ignacio Piris retrata a los últimos "Llops de mar" del pueblo en un proyecto que combina tradición, arte y solidaridad

Los beneficios se destinarán íntegramente a l'Hospital Residència de Cadaqués

Imágenes del calendario protagonizado por los &quot;Llops de mar&quot; en Cadaqués

Imágenes del calendario protagonizado por los "Llops de mar" en Cadaqués / José Ignacio Piris

Sònia Fuentes

Cadaqués
En Cadaqués, pueblo marinero por excelencia, los "Llops de mar" —los pescadores de toda la vida— son mucho más que una figura imprescindible. Son memoria viva, identidad y patrimonio humano. A partir de una idea surgida del pescador más joven del pueblo, Samu, el fotógrafo José Ignacio Piris ha creado un proyecto que combina emoción, humor y solidaridad: un calendario con doce retratos de estos marineros icónicos, que se pondrá a la venta para recaudar fondos para el Hospital Residència de Cadaqués.

Toque de humor y locura

“Queríamos hacer algo bonito, cercano y útil. Y nada mejor que retratar a nuestros marineros con un toque de humor y locura, como corresponde a la gente de aquí”, explica Piris. Para evitar polémicas, dejó que fueran los mismos pescadores quienes seleccionaran a los 12 protagonistas. “Detrás de cada marinero hay una persona. Y ese era uno de los retos: mostrar su humanidad”.

El proyecto se ha gestado a lo largo de todo el año: más de 600 fotografías tomadas en sesiones que buscaban romper con la rigidez habitual del retrato, mostrando a los “lobos” como nunca se habían visto. Además, la portada del calendario es una obra del pintor Danilo Fernández, también de Cadaqués, que ha aportado su visión artística de forma altruista. Esta pieza será expuesta en la Societat L’Amistat y se rifará durante las fiestas navideñas, con boletos a solo 2 €, para que todo el mundo pueda participar.

Apoyo de los artistas locales

El proyecto cuenta con el apoyo de CREA Cadaqués, la asociación de artistas local, que ayudará en la promoción y venta del calendario en los comercios del pueblo. “La respuesta ha sido increíble. Todo el mundo se ha volcado sabiendo que es para la gente mayor del pueblo. Y si todo va bien, el año que viene quizá hagamos el calendario de las "Llobes de mar", dedicado a las mujeres que viven del mar”, adelanta Piris con ilusión.

Un homenaje vivo

Este calendario es un homenaje vivo a una generación que ha vivido el mar como oficio y como estilo de vida. Y ahora, gracias a la fotografía y a la solidaridad, estos “lobos” vuelven a dejar huella en el corazón de su pueblo, aseguran los promotores de la iniciativa. El precio del calendario es de 15 euros.

