Un jurado decidirá sobre el asesinato a tiros de un menor en Sant Hipòlit de Voltregà

El domingo 23 de abril de 2023, C.P. Voltregà, el equipo de hockey patines de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), ganó la Copa de Europa. Una semana después, el domingo 30 de abril, hubo una cena de celebración del título en el municipio. Algunos adolescentes alargaron la noche subiendo a la Font de la Sala, una fuente que es un lugar de encuentro discreto. Fumar, beber o lo que se terciara lejos de las miradas reprobatorias. A las cinco de la madrugada, Aleix, un chico de 15 años, dio la fiesta por terminada y, acompañado por cuatro amigos, regresó al pueblo por la calle Sant Martí, una pendiente en la que se encuentra el domicilio de Dani M. B., el vecino acusado de asesinarlo de un disparo a la cabeza.

En la Audiencia de Barcelona ha empezado este lunes el juicio con jurado contra Dani M. B., el presunto autor del asesinato. La fiscalía reclama para él 21 años de prisión por asesinato, tenencia ilícita de armas y depósito de armas, además del pago de una indemnización de 170.000 euros para la familia de la víctima. La acusación particular, por su parte, pide 22 años de prisión. La defensa, en cambio, solicita la absolución.

Al inicio de la sesión y a preguntas del tribunal, el procesado ha negado ser el autor del crimen. Este martes empezarán a desfilar por la sala los testigos. El acusado lo hará al final del juicio. La incógnita que planea por la sala es el móvil, si existe, que provocó el asesinato.

El crimen se cometió frente al número 9 de la calle de Sant Martí. La fiscalía relata en su escrito de acusación que Dani M. B. uso un arma "de las características de un revolver", para la que no tenía licencia, y efectuó varios disparos, uno de ellos dirigido a la cabeza de Aleix. El proyectil le penetró por la zona parietal derecha y le causó la muerte en pocos minutos, a pesar de la asistencia recibida inmediatamente. Cuando el procesado disparó, la víctima se encontraba de espaldas, por lo que, según la acusación pública, no pudo evitar el ataque, ni oponer "ninguna defensa eficaz".

Cartuchos y réplicas de armas

Tras llevar a cabo el ataque, Dani M. B. huyó del lugar y no fue detenido hasta la una de la tarde del 1 de mayo, horas después del asesinato, en la carretera C-17, en el término municipal de Masies de Voltegrà, a unos pocos kilómetros de Sant Hipòlit. Durante la entrada y registro en su domicilio, los agentes hallaron 46 cartuchos del calibre 22 LR (el mismo de los disparos).

El Reglamento de Armas prohíbe la compraventa, tenencia y uso de esta munición, excepto a los funcionarios habilitados. En la vivienda, además, se localizó una réplica de una pistola y un fusil airsoft (lanzan bolas de 6 mm) y dos carabinas de aire comprimido. Dani M. B., en prisión desde que fue detenido, no tenía la autorización reglamentaria para tenerlas.

El pueblo de Sant Hipòlit de Voltregà vivió con inquietud y conmoción el suceso. Los Mossos desplegaron un gran dispositivo policial, en el que participaron helicópteros y drones, el día de los hechos para poder localizar al presunto autor del asesinato, que escondió en una zona boscosa. El Ayuntamiento decretó dos días de luto y organizó un minuto de silencio frente al consistorio para condenar los hechos con la participación de cientos de vecinos. "Nos hemos quedado trinchados", explicó un portavoz de la familia.