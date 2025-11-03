Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIMISIÓN DE MAZÓN

Los familiares de las víctimas de la Dana prometen en Madrid "no parar nunca" hasta ver a los responsables en la cárcel

Las tres asociaciones de víctimas han criticado en el Ateneo la salida en falso de Mazón y reclamado "prisión" para el todavía 'president' valenciano

Representantes de las asociaciones de víctimas y entidades sociales y políticas en el Ateneo de Madrid.

Representantes de las asociaciones de víctimas y entidades sociales y políticas en el Ateneo de Madrid. / EPE

Héctor González

Madrid
Entre la rabia, el dolor y el sentimiento la de este lunes es una victoria pírrica en la batalla por la "verdad, justicia y reparación", representantes de las tres asociaciones de familiares de víctimas de la Dana de octubre de 2024 han comparecido este mediodía en el Ateneo de Madrid para reprochar la salida en falso de de Carlos Mazón y animar a seguir peleando hasta ver "a todos los responsables en la cárcel".

"Juré que meteríamos a esta gente en la cárcel y no vamos a parar nunca hasta conseguirlo", ha prometido ante todos los presentes Salva Mocholi, portavoz de la Asociación de Damnificados de l´Horta Sud. Encargado de la intervención inicial, Mocholi ha querido dejar claro que, pese a ser "un día para felicitarnos todos" por haber logrado presionar la renuncia del todavía president en funciones de la Generalit, este solo es "un primer paso".

Si hoy hay "un éxito en Valencia, este es el de la dignidad", ha afirmado a continuación Mariló Gradoli, representante de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024. Lo conseguido, según ella, es "un ejemplo más de que si la sociedad se une por un objetivo justo siempre saldrá adelante", aunque apenas "una parte de lo que queremos". Por ello, "no nos rendimos", sino que “seguiremos hasta que tengamos unas políticas que no sean negacionistas del cambio climático y que nos den seguridad", ha proclamado.

Por último, Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, tras agradecer el apoyo de la sociedad civil de la región y del resto del país, ha cargado duramente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha garantizado jamás le perdonarán no haber acudido al funeral del aniversario. Para Mazón ha tenido palabras mucho más duras, tachándole de "asesino" y "cobarde", y recalcando el deseo de verle en prisión.

Mazón ha anunciado esta mañana que renunciará a su cargo "en los próximos días", aunque no convocará elecciones. En vez de ello, el dirigente popular ha pedido su apoyo a Vox para escoger a un nuevo president con el que continuar la legislatura. No obstante, no ha aclarado cuándo formalizará la dimisión ni si conservará su escaño en las Corts, que le permitiría continuar aforado y por tanto protegido de una posible imputación en la causa de la Dana.

