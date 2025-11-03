La UPF lleva la facultad al barrio: vecinos de Barcelona comparten clases abiertas con universitarios

El encanto de la consolidada iniciativa 'La facultat al barri', en el Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es que no se trata de ofrecer clases especialmente diseñadas y pensadas para los vecinos [mayoritariamente de la Barceloneta, donde se encuentra la facultad, pero no solo, ya que también acuden personas del resto de la ciudad e incluso de fuera de ella], sino que se trata de abrirles a estos [que conozcan y se hagan también suyo un equipamiento frente al que pasan todos los días, pero que a priori puede resultarles infranqueable] una clase de grado. No son charlas "para los vecinos", sino clases de la facultad de Medicina y Ciencias de Vida abiertas a los vecinos, en las que estos se mezclan con los universitarios veinteañeros, que en no pocas ocasiones podrían ser sus propios nietos. Quienes al leer esto quieran apuntarse, lo pueden hacer en este enlace de la UPF.

La próxima sesión será el 17 de noviembre con asignaturas sobre las etapas vitales del hombre y sobre la diversidad genómica

El curso pasado fue la sesión 'La Muerte; Conversamos con varios entornos culturales', de la asignatura 'El Humanismo en Medicina; 'Adelantos en Ingeniería Genética y Biología Sintética Aplicada', de Principios del diseño biológico y 'Cómo cambian los ecosistemas en el tiempo?', de Ecología. Y este curso, este mes de noviembre, hay previstas las sesiones 'La evolución del ciclo vital humano: Etapas del ciclo vital', de la asignatura Evolución humana y salud (el próximo 17 de noviembre, de 14 a 15 horas) e 'Investigación en la Diversidad Genómica de las Poblaciones Humanas', de la asignatura de Investigación en Biomedicina. Sesiones distintas a las del curso pasado para que los adeptos al programa puedan repetir.

Alumando de la Facultat al Barri en una clase el curso pasado. / Marc Asensio Clupes

¿Y cómo son estas sesiones? Nos remontamos al lunes, 28 de abril de 2025 -horas antes del gran apagón que sumiría la ciudad en el caos, algo en ese momento insospechable-. Ese día, el profesor de Ecología Francesc Calafell, director académico del máster en Técnicas de Reproducción Asistida Humana de la UPF Barcelona School of Management, empieza la clase 'Cómo cambian los ecosistemas en el tiempo?', de segundo de Biología Humana, con la canción 'The Scientist', de Coldplay. Los versos 'take me back to the start, i’m going back to the start', juegan con la flecha del tiempo, de lo que va la clase. Es la tercera vez que Calafell, vicedecano de la facultad, abre una de sus clases a 'La facultat al barri'.

Los vecinos asistentes se sorprenden de lo distraídos que están los alumnos y de su baja asistencia a clase

"En las anteriores, los vecinos se indignaban de que los estudiantes estuvieran distraídos, con el móvil o el portátil, en vez de aprovechar la clase", recuerda el docente, quien también destaca el contraste entre el interés de estas personas mayores y la cada vez menor afluencia de estudiantes universitarios a clase, si tienen los apuntes en el campus virtual.

El interés y atención de los vecinos contrasta con el de los estudiantes, que cada día acuden menos a escuchar al docente si tienen los apuntes colgados en el campus virtual

Según los cálculos de Calafell, asiste a clase aproximadamente la mitad del alumnado matriculado, mientras hace una década si no era el 100%, se acercaba. "He entendido eso cuando he tenido hijos en edad universitaria. Van a optimizar las notas. Si ya tienen los apuntes, no vienen", reflexiona el docente, quien a la vez ve normal que no tengan la misma ilusión los estudiantes, para los que esta es una clase más -que pueden pasarse jugando al ajedrez 'on line'- y los vecinos que participan en 'La facultat al barri', para los que es un día especial.

Clases ordinarias, pero seleccionadas

Pese a que es una clase sin adaptaciones, al elegir el programa de clases abiertas, obviamente eligen clases que puedan funcionar como una charla de forma independiente, cuyo contenido sea más o menos accesible. "Cuando se analiza la microbiota que defecamos, vemos que el tiempo que pasa desde que ingerimos un alimento hasta que defecamos, cambia. Si el tiempo es más largo, la sucesión de la microbiota es más larga, pero no sigo por ahí o me saldrá una clase de mierda", bromea Calafell ante una clase mixta. Los vecinos, en primera fila, atentísimos a la explicación del profesor, quien explica también que para vivir en un hayedo -especialmente si no eres un haya-, "hace falta saber aprovechar bien la luz".

Y habla también Calafell de titís, mientras proyectos imágenes en la pantalla. "Son los primates más pequeños y de reproducción más rápida, con tasas de reproducción muy elevadas que contrastan con la del resto de primates que son animales más grandes, con tiempos de gestación más largos…", atrapa al sector más veterano de la clase. "Tienen gemelos en cada embarazo y dos embarazos cada año", añade. Datos que los vecinos cogen al vuelo y guardan como pequeños tesoros mientras parte importante del alumnado más joven (no todos, por supuesto), no levanta la mirada del ordenador.