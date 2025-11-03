Dimite la concejala del PSC de Sant Sadurní d'Anoia condenada por sustraer a sus hijas pese a tener la custodia

La hasta hace poco concejal de Infancia y Fiestas no tradicionales del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, Erika Ruiz, presentó la semana pasada su renuncia al cargo en un pleno extraordinario celebrado en el consistorio. La mujer está condenada a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para patria potestad por sustracción de menores por impedir que el padre viera a las hijas que tienen en común, de 16 y 13 años, alegando que las menores no querían ver al progenitor. Sin embargo, Ruiz tiene la custodia de las menores, tras conseguirla por la vía civil. Ruiz decidió renunciar a su acta, después de que su exmarido presentase al alcalde de Sant Sadurní la sentencia condenatoria.

La ya exconcejala, representada por Vosseler Abogados, ha pedido un indulto para evitar que la separen de sus hijas. Ahora, está a la espera de ver cómo evoluciona la medida de gracia solicitada, teniendo en cuenta que la decisión penal de la condena entra en conflicto con la civil que le concede la custodia de las hijas.

La pareja estuvo casada entre 2005 y 2019 cuando se abrió un proceso de divorcio polémico en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Igualada le concedió la custodia siempre y cuando el padre estuviera con ellas cada 15 días y algún día entre semana. La madre alega que el padre no iba a buscarlas al colegio cuando le tocaba y tenía que ir ella, por lo que acabó incumpliendo esta sentencia y por eso fue condenada por la vía penal.

Dos resoluciones contradictorias

Sin embargo, en el proceso civil se mantuvo la custodia en exclusiva para la madre, por lo que ahora se abre una situación anómala en la que Ruiz no puede atender a sus hijas por estar condenada, pero otro juzgado le ha dado la razón sobre la custodia. Por eso, su caso debe dirimirse en una petición de indulto a la Audiencia de Barcelona.

Ruiz era concejal socialista desde 2019. Cuando estaba en la oposición y tras la entrada de su partido en el Gobierno municipal en 2024 asumió la cartera de Infancia y Fiestas no tradicionales. Durante este período "ha impulsado la revitalización de celebraciones como la rúa de Carnaval, y la dinamización de fiestas como las de la Castanyada, Fin de Año, la verbena de Sant Joan, la llegada de los pajes y la cabalgata de los Reyes Magos, o la conmemoración del Día de la Danza", según el consistorio.