Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jóvenes

¿Qué quieren decir "MOS" y "DOS" en chats escolares? Guía rápida para padres

Los peligrosos emoticonos que aparecen en la serie ‘Adolescencia’: su verdadero significado

Niños mirando un móvil.

Niños mirando un móvil. / Archivo

Abril Oliva

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Qué quieren decir tus hijos o sobrinos cuando dicen "MOS" o "DOS" sin venir a cuento?

Pues nada bueno para ti. En realidad lo que están haciendo es advertirle a algún amigo sobre tu presencia inminente, es decir, un idioma en clave para que dejen de hablar de algo o paren de hacer alguna que otra práctica que no les interesa que sepas. Da igual que no aprueben un examen de inglés en el instituto, los adolescentes tiran de anglicismo para todo. En su lenguaje tan particular, MOS significa "Mom Over Shoulder", es decir, "mamá por encima del hombro" para avisar con rapidez a otras personas sobre la presencia de un adulto. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las conversaciones por teléfono móvil para que la otra persona tenga cuidado con lo que escribe. Si echas una mirada con el rabillo del ojo a la pantalla de tu hijo y ves ese "MOS" o "POS", significa que sabe que estás cotilleándole.

Lo mismo ocurre con "DOS": Dad Over Sholer, es decir, papá por encima del hombro.

Lo usan para comunicarse libremente sin que los adultos supervisen, censuren o, simplemente, se enteren. A veces no hablan ni de DOS ni de MOS, sino directamente de POS (incluyendo a los dos padres, "parents"). Otra forma habitual de advertir sobre la presencia de adultos o de "moros en la costa" es con las siglas CD9, el famoso código 9.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  4. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  5. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  6. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  7. Pol Estrada: 'Los 'boomers' son la generación que mejor ha vivido en toda la historia
  8. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado, acusado de agresión sexual, vuelve a decir que la relación fue consentida

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado, acusado de agresión sexual, vuelve a decir que la relación fue consentida

Solo la mitad de los niños entre 6 meses y 5 años se vacunó frente a la gripe en la última campaña

Solo la mitad de los niños entre 6 meses y 5 años se vacunó frente a la gripe en la última campaña

La UPF lleva la facultad al barrio: vecinos de Barcelona comparten clases abiertas con universitarios

La UPF lleva la facultad al barrio: vecinos de Barcelona comparten clases abiertas con universitarios

La inacción climática se cobra millones de vidas cada año

La inacción climática se cobra millones de vidas cada año

Así se ha recibido la alerta de Protección Civil en Barcelona

Así se ha recibido la alerta de Protección Civil en Barcelona

¿Qué está mirando la Guardia Civil en las guanteras de los coches? Ten cuidado

¿Qué está mirando la Guardia Civil en las guanteras de los coches? Ten cuidado

La teleasistencia de Barcelona recibe 35 llamadas diarias de ancianos para "conversar por soledad"

La teleasistencia de Barcelona recibe 35 llamadas diarias de ancianos para "conversar por soledad"

"Yo nunca doy el DNI": un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos

"Yo nunca doy el DNI": un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos