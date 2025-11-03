¿Qué quieren decir "MOS" y "DOS" en chats escolares? Guía rápida para padres

¿Qué quieren decir tus hijos o sobrinos cuando dicen "MOS" o "DOS" sin venir a cuento?

Pues nada bueno para ti. En realidad lo que están haciendo es advertirle a algún amigo sobre tu presencia inminente, es decir, un idioma en clave para que dejen de hablar de algo o paren de hacer alguna que otra práctica que no les interesa que sepas. Da igual que no aprueben un examen de inglés en el instituto, los adolescentes tiran de anglicismo para todo. En su lenguaje tan particular, MOS significa "Mom Over Shoulder", es decir, "mamá por encima del hombro" para avisar con rapidez a otras personas sobre la presencia de un adulto. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las conversaciones por teléfono móvil para que la otra persona tenga cuidado con lo que escribe. Si echas una mirada con el rabillo del ojo a la pantalla de tu hijo y ves ese "MOS" o "POS", significa que sabe que estás cotilleándole.

Lo mismo ocurre con "DOS": Dad Over Sholer, es decir, papá por encima del hombro.

Lo usan para comunicarse libremente sin que los adultos supervisen, censuren o, simplemente, se enteren. A veces no hablan ni de DOS ni de MOS, sino directamente de POS (incluyendo a los dos padres, "parents"). Otra forma habitual de advertir sobre la presencia de adultos o de "moros en la costa" es con las siglas CD9, el famoso código 9.